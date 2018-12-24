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CHP'den Özgür Özel açıklaması!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağına dair çıkan haberleri değerlendirdi. Öztrak, "İzmir adayının belirlenmesi hususu PM'nin yetkisindedir" dedi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:44
CHP'den Özgür Özel açıklaması!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddiası ve CHP'den ihraç edilen bağımsız milletvekili Öztürk Yılmaz'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları hakkında konuştu.

"İzmir adayının belirlenmesi hususu PM'nin yetkisindedir"

Faik Öztrak açıklamasında, "İzmir adayının belirlenmesi hususu PM'nin yetkisindedir. Ben PM herhangi bir karar almadan yorum yapamam. Partimizden ihraç edilen Yılmaz'ın sarfettiği sözlere de cevap verme ihtiyacını hiç duymam" dedi.

Öte yandan Faik Öztrak sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu haftaki program - Yarın İsmet İnönü'yü anma programı var, çarşamba ekonomi ile ilgili bir toplantımız var. Bunları yazılı olarak bildireceğim. CHP bir kitle partisidir. CHP'nin ideolojisi bellidir. CHP'ye gelenler bu ideolojiyi kabul etmiştir demektir, dolayısıyla bir zıtlaşma olduğunu düşünmüyorum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:44
  1. Manisa
  2. CHP
  3. Özgür Özel
  4. İzmir

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