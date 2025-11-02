CHP'den itirafçılara vekillik rüşveti! Leblebi dağıtır gibi dağıtmışlar

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında itirafçı olanların tekrar beyan vermemesi ve vazgeçmeleri halinde, CHP milletvekilliği teklif edildiği iddia edildi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada CHP Genel Merkezi'nde neler olup bittiğini anlattı.

Yarkadaş'ın açıklamaları şöyle:

Yüksek Disiplin Kurulu'na her konuda talimat veriyorsunuz. 2 ayda 817 kişiyi attırmayı biliyorsun hukuksuz bir şekilde. Hukuku orada askıya alıyorsun. Sen otokrat bir lidersin. Şimdi kalkıp lobi yapıyorsun. Ben burada 15 gün önce CHP Genel Merkezi itirafçıların itiraflarını mahkemelerde tekrar etmemesi için lobi faaliyeti yaptı dedim. Ben bunu dedikten 3 gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, itirafçılar itiraflarını değiştirecekler dedi. Bugün de bir güvence ağı oluşturulmaya çalışıyor. Zaten bir sürüsüne milletvekilliği sözü leblebi gibi dağıtılmış. İtiraflarını geri çekmek isteyenlere hukuki destek verileceğini söylediler. Ya sen destek versen ne olur vermesen ne olur.