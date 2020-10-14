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Gündem CHP'den "Işıklar yanıyor" açıklaması
Gündem

CHP'den "Işıklar yanıyor" açıklaması

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımıyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada "Farklı çağrışımlar yapacak paylaşımlar yapmak hakimlerin işi değil" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:19:00 - 2020-10-14 15:19:36
CHP'den "Işıklar yanıyor" açıklaması

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımıyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Engin Yıldırım'ı eleştirdi ve "Farklı çağrışımlar yapacak paylaşımlar yapmak hakimlerin işi değil" dedi.

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