  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'den deprem bölgesinde "yargıda sürelerin durdurulması" talebi
Aktüel

CHP'den deprem bölgesinde "yargıda sürelerin durdurulması" talebi

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan: - "TBMM'nin, hızla bu süreçte yaraların sarılması adına adalet hizmetinin doğru yürüyebilmesi, eksiksiz ve sağlıklı olması için hukukta işleyen sürelerin durdurulması yönünde bir kanun değişikliği yapmasına ihtiyaç var"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:29:47 -
CHP'den deprem bölgesinde "yargıda sürelerin durdurulması" talebi

İZMİR (AA) - CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, depremin etkilediği İzmir'in Bayraklı ilçesinde, çok sayıda avukatlık bürosunun hasar gören binaların içinde yer aldığını, binalara girmenin mümkün olmadığını, bu nedenle İzmir Adliyesi'nde görülen davaların "yargı sürelerinin durdurulması" gerektiğini savundu.

CHP Aydın Milletvekili Tezcan ile İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Murat Bakan, İzmir Adliyesi C kapısı önünde basın açıklaması yaptı.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Tezcan, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşma çabası devam ederken bir yandan hayatın devam ettiğini, adliyede mesainin başladığını söyledi.

Depremin, Bayraklı'da bulunan İzmir Adliyesi çevresindeki avukatlık bürolarında ciddi hasara yol açtığını kaydeden Tezcan, pek çok adliye personeli ve avukatın da depremden psikolojik olarak etkilendiğine işaret etti.

Adalet hizmetinin sağlıklı yürüyebilmesi için TBMM'de bir kanun değişikliği yapılması gerektiğini ifade eden Tezcan, benzer bir tedbirin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alındığını anımsattı.

Tezcan, şöyle konuştu:

"Avukatlar bürolarına giremiyorlar. UYAP'ı kullanmakta sıkıntı yaşanıyor. Adliye personeli adliyede çalışma noktasında kaygılı, işin ve işlemlerin fiziken yapılması zor.

Psikolojik olarak adalet mekanizmasındaki avukat, savcı, sanık ve hakimlerin bu konuda tam bir moralle sürece sahip çıkabilmeleri çok zor. TBMM'nin, hızla, bu süreçte yaraların sarılması adına adalet hizmetinin doğru yürüyebilmesi, eksiksiz ve sağlıklı olması için adliyede, hukukta işleyen sürelerin durdurulması yönünde bir kanun değişikliği yapmasına ihtiyaç var." dedi.

Tezcan, CHP grubu olarak bu konuda bir çalışmayı parlamentoya sunacaklarını, diğer siyasi partilerden de destek beklediklerini vurguladı.

- "Deliller toplanmalı"

Diğer yandan depremle ilgili soruşturmanın ivedi bir şekilde başlatılması gerektiğine de dikkati çeken Tezcan, delillerin toplanması, yıkılan binalardan demir, beton ve diğer numunelerin alınması, bilirkişi heyetlerinin bunları incelemesi gerektiğini aktardı.

Sorumluların, ihmallerinin hesabını vermesi gerektiğini dile getiren Tezcan, "Bu konuda soruşturma makamlarının dikkatli ve özenli çalışması, bundan sonraki yargı sürecinin temelini teşkil edecektir." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan’ı gümleten Azerbaycan dünyaya servis etti! Gerçek ortaya çıktı
Dünya

Ermenistan’ı gümleten Azerbaycan dünyaya servis etti! Gerçek ortaya çıktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın provakasyonunu ortaya çıkardı. Haciyev, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, Erivan ..
İşte Kenan Evren’nin Mesut Yılmaz’a sorup durduğu soru!
Siyaset

İşte Kenan Evren’nin Mesut Yılmaz’a sorup durduğu soru!

Gazeteci Yavuz Donat, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’la ilgili ilginç bir anısını paylaştı. Donat, darbec..
Bu sefer Rus silahının tadına baktılar
Dünya

Bu sefer Rus silahının tadına baktılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez savaş uçağı kullandığını duyurdu. Ermeni güçlerine yönelik hava sal..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay