CHP’deki yolsuzlukları anlattığı için küfür yiyen Barış Yarkadaş çıldırdı: Belediyeleri soyan hırsızların hiç mi suçu yok kardeşim?
Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT’deki Taksim Meydanı programında CHP’deki hırsızlıkları ve yolsuzlukları anlattığı için kendisini yolda çeviren ve sosyal medyada küfür eden CHP’lilere “Ben senin çalınan ekmeğinin peşindeyim kardeşim. Senin çocuğuna alamadığın sütün peşindeyim. 150 bin lira alan belediye başkanı nasıl 5.5 milyon dolara ev alıyor. Hırsızların hiç mi suçu yok" tepkisini gösterdi.
Gazeteci Barış Yardakaş, TGRT’deki Taksim Meydanı’nda CHP’deki yolsuzlukları konuştuğu için büyük tepki gördüğünü anlattı. 150 bin lira maaş alan belediye başkanının nasıl 5.5 milyon dolara ev alabildiğini soran Yardakaş, bu gibi konuları konuştuğu için yolda karşılaştığı CHP’lilerden tepki gördüğünü, sosyal medyada ise kendisine küfürler edildiğini söyledi.
BELEDİYELERİ SOYANLAR SUÇLU DEĞİL DE KONUŞANLAR MI SUÇLU
Bu kişilerin CHP’li belediye başkanlarının hırsızlık yapmamıştır diyemediğini ancak konuların konuşulmamasını istediğini anlatan Yardakaş "Bu daha acı bir tablo. Ya bunları konuşmayın. Biz tam Ak Parti’den kurtulacakken siz bunları konuşuyorsunuz diye kurtulamıyoruz diyorlar. Ya kardeşim bu hırsızların, bu rüşvetçilerin bu belediyeleri soyanların, kamu kurumlarını soyanların hiç mi suçu yok” tepkisini gösterdi.
