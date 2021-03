CHP'deki tecavüzlere sessiz kalan feministler kafayı çıkarttı! Ucuz şov

Feminist odakları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde alanlarda buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul Kadıköy'de yarın yapılacak "büyük buluşma" için yapılan çağrılarda, "Özgürlüğümüz için alanlarda olacağız" denildi.

NAR Kadın Dayanışması, "Yaşamak için, geleceğimiz ve hayallerimiz için, laik bir ülke için 8 Mart'ta isyanımızı buluşturalım" dedi.

Feminist Gece Yürüyüşü'nden Simla Sunay ise, "Patriarkaya karşı alandayız. Kadınlar her yerde diyoruz. Evde, sokakta, şantiyede, sette… Kısacası her yerden sesimizi duyuruyoruz. ‘Feminist İsyan Her Yerde’ sloganıyla buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'li mağdurlarla dayanışma yok!

CHP'nin parti teşkilatları içerisindeki skandal olaylar, aynı feministler tarafından örtbas edilmeye çalışıyor. Parti içinde birçok taciz ve tecavüz vakası ortaya çıkarken, aynı feministlerin bu konular hakkında ağzını açmaması ve CHP'lilerin mağdur ettiği kadınlarla "dayanışma içine" girmemesi ikiyüzlülüklerini ortaya çıkarıyor.