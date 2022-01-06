CHP’de özgür basın dansözlüğü

Her fırsatta sözde basın özgürlüğü naraları atan CHP’nin olası bir iktidarında vatansever gazetecilerin üzerinde nasıl bir zulüm ve baskı fırtınası estireceğinin provası Mersin’de yaşandı. CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur Koordinasyon Müdürü Mehmet Ünal Erdal’ın, yılbaşı gecesinde katıldığı ultra lüks oteldeki eğlencede dansöz oynattığı görüntüleri yayımladığı gerekçesiyle yerel gazeteci Şeref Turgay’ın evine, savcılık talimatıyla polisler tarafından örgüt hücresine operasyon yapılıyormuş gibi skandal bir baskın düzenlendi.

Sen misin haber yapan!

Facebook’tan paylaşılan eğlence görüntülerini haber sitesinde yayımladığı için CHP zihniyetinin hışmına uğrayan Turgay’ın, geceyi nezarethanede geçirdiği ve gazetecilik faaliyeti yürüttüğü araçlarına el konulduğu öğrenildi. Sürekli açlık ve yoksulluk edebiyatı yaparak siyasi rant devşirmeye çalışan CHP’lilerin, masalarında dansöz oynattığı rezil görüntüleri ifşa eden gazetecilere yönelik organize linci, Moğultay ekibinin yargı içerisinde halen aktif oldukları şüphesine yol açtı..

Skandal baskın hakkında gazetemize konuşan mağdur gazeteci Şeref Turgay, şunları anlattı:

Masada oynattı

“Mehmet Ünal Erdal’ın katıldığı yılbaşı gecesi eğlencesini haberleştirdiğim için operasyona maruz kaldım. CHP’li müdürün, eğlence sırasında masasında dansöz oynattığına dair görüntüleri önce sosyal medyaya düştüğü halde, savcılık talimatıyla arama kararı çıkarılarak gece yarısı örgüt hücresine baskın düzenlenir gibi kalabalık bir polis grubu evimi bastı. ‘Özel hayatı ihlal’ bahanesiyle evimde yapılan aramada mahremim olan yatak odama bile girildi. Sadece sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden derlenen bir haber için böyle bir baskın düzenleniyorsa, CHP iktidarında başımıza neler gelir bilmiyorum.”

Mağdurun avukatı Kerami Özdemir ise şunları dile getirdi: “Açık alanda elde edildiği ilk bakışta anlaşılan bir fotoğraf nedeniyle müvekkilim Şeref Turgay hakkında böyle bir arama, inceleme prosedürünün işletilmesi hukuken pek şık olmamıştır. Bunda herhangi bir suç unsuru yok. Ayrıca benim müvekkilim gazeteci olması hasebiyle bu fotoğrafı elde etme, paylaşma ve kullanma özgürlüğüne sahiptir. Dolayısıyla, bir gazeteciye ait haber araçlarına el konulması ve evinde arama yapılmasıyla haber yapma hakkını engelleme yönünde bir durum açığa çıkmıştır. Mahkemenin ve savcılığın aldığı bu karar, tartışılır hale gelmiştir.”

“Beni aramayın”

Öte yandan, meslek etiği gereği ve cevap hakkında duyduğumuz saygıdan dolayı aradığımız CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur Koordinasyon Müdürü Mehmet Ünal Erdal, “Bunlar için beni aramayın. İşiniz gücünüz yok mu?” diyerek nezaket dışı bir tavırla telefonu yüzümüze kapattı.