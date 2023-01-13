"CHP’de o başkanın Maybach’i var" iddiası kriz çıkardı! Fiyatı tamı tamına 20 milyon

CHP içinde, CHP İzmir İl Başkanlığı'na getirilen Şenol Aslanoğlu'nun 15-20 milyon lira değerindeki Mercedes Maybach marka aracı olduğu yönündeki söylentilerin ayyuka çıktığını belirten Yeni Asır gazetesi yazarı Erhan Gülenç, iddiaları bizzat Aslanoğlu'na sorduğunu ve "Maybach'im değil Mercedes E-200 marka bir arabam var" cevabı aldığını aktardı.

"2020 model Mercedes E-200 fiyatları 2.5 milyon lira civarında" hatırlatmasında bulunan Gülenç, "Aslında o kadar da zengin değilim(!)" demek isteyen Aslanoğlu ile ilgili yazısında özetle şunları kaydetti:

"CHP İzmir İl Başkanlığı'na getirilen Şenol Aslanoğlu, iş dünyası kökenli bir isim. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketleri var. Maddi durumunun da iyi olduğu belirtiliyor.

Tabii, 5-6 ay öncesine kadar hiç adının geçmediği bir göreve atanınca tüm mercekler üzerine çevrildi. CHP içinde Aslanoğlu'nun Mercedes Maybach marka aracı olduğu yönündeki söylentiler bizlerin kulağına kadar geldi. Maybach araçların fiyatları modeline göre 15-20 milyon lira seviyelerinde.

Tabii, "İsminde 'halk' kelimesi olan bir partinin il başkanının böyle 15-20 milyon liralık bir arabası var ise, bomba haber olur" dedik ve konuyu araştırdık.

"MERCEDES E-200'ÜM VAR"

Sorduğumuz kaynaklar, "Evet biz de duyduk ama kesin bilmiyoruz" cevabı verdi. Sonunda kendisini arayıp doğrudan sormaya karar verdik. Sorumuzu gayet hoşgörü ile karşıladı ve Maybach'inin değil Mercedes E-200 marka bir arabasının olduğunu söyledi. "İsterseniz fotoğrafını da gönderirim" dedi. Ayrıca "Yaptığımız hiçbir şeyden utanmıyoruz, utandığımız hiçbir şeyi de yapmıyoruz" diye de ekledi.

2020 model Mercedes E-200 fiyatları 2.5 milyon lira civarında. Söz konusu söylenti ile ilgili bu bilgilerin kayıtlara geçmesi için burada aktarmak istedik. (...)"