CHP'de hançerler inmiyor! CHP’de taht kavgası kızıştı

Buğra Kardan İstanbul

Hilenin, dalaverenin eksik olmadığı CHP’de gerilim doruğa çıktı. Genel Başkan Özür Özel’in Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda net bir ifade kullanmaması yeni bir bunalıma yol açtı. Özel’in ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ismini de zikretmesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu panikletti.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayını belirleyen Parti Meclisi’nde (PM) yüzde 25 olan ağırlığını yüzde 50’ye taşımak ve delegelere rüşvet dağıtarak Genel Başkan yaptığı Özel’in kuvvetini kırmak için kolları sıvadı. Olan bitenleri yakından takip eden Özel’den ise karşı hamle gelmedi.

Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinden çekinen İmamoğlu, PM’yi güdümüne almak için gecesini gündüzüne katarken devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da tüzük kurultayını seçimliye dönüştürmeye odaklandı.

Çekişme büyüyor

CHP’de Cumhurbaşkanı adayını 60 üyeli PM tayin ediyor. Üyelerin 15’i İmamoğlu’na, 8’i Kılıçdaroğlu’na yakın olup çoğunluğu elinde bulunduran Özel ise aday konusunda karar mercii konumunda. Yavaş’ı engel olarak gören İmamoğlu da eylül ayını iple çekiyor. O da Kılıçdaroğlu gibi tüzük kurultayını seçimli hâle getirmeyi planlıyor. Kurultayda Genel Başkan olmak yerine PM’de çoğunluğu elde etmeyi ve Cumhurbaşkanı adaylığını garantilemeyi hedefliyor.

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İmamoğlu’nun hedefinin tutmayacağını dile getiren siyasiler ve araştırmacılar, CHP’de iç çekişmenin kızıştığını anlattılar. Özel’in makamını koruma, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olma, Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği koltuğu yeniden kapma telaşında olduğunu dile getirdiler. “Anlaşılan o ki CHP’de çalkantı büyüyecek, baba-oğul-kardeş mücadelesi kızışacak. Belki de koltuk kavgası, yeni kumpaslara ve bölünmelere neden olacak” dediler.

Ortalık karmakarışık

Akit’e konuşan CHP’nin eski kurmaylarından Mehmet Sevigen, şunları söyledi:

“İç çekişme devam ediyor. Kimin ne yapacağı belli değil. Anladığımız kadarıyla mücadele PM’de yoğunlaşacak. Çünkü PM’nin onayı olmadan Cumhurbaşkanı adayı olmak mümkün değil. Tabii şu anda herkes boşuna uğraşıyor. Önümüzde 4 yıl var. Bir kere milletvekillerinin özlük haklarını almaları için daha 1 yıl var. Milletvekillerinin biri dahi erken seçim için el kaldırmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ekonomi rayına oturmadan seçime gitmez. Özgür Bey, kendini potada görüyor. Ekrem Bey ve Kemal Bey de Özgür Bey’e karşı konumlanıyor. Çekişmenin en önemli aktörleri de Özgür Bey ve Ekrem Bey. Burada Ekrem Bey ve Kemal Bey, tüzük kurultayını seçime dönüştürmeyi arzu ediyor. Kemal Bey, yeniden Genel Başkan olmayı, Ekrem Bey de PM’yi ele geçirmeyi diliyor. Özgür Bey ise boş durmuyor. Özgür Bey’in tüzük kurultayını erteleteceği kanısındayım. Kemal Bey, kendini deneyecek. Baktı olmuyor, PM’de Özgür Bey’in kuvvetini koruması için didinecek. Didinecek çünkü Kemal Bey’in derdi Ekrem Bey’le. Yani ortalık karmakarışık. Bölünmüşlük hâli var. Olacağı tahmin etme ihtimali yok. Ekrem Bey’in PM’yi güdümüne alıp Cumhurbaşkanı adayı olma planının akim kalıp kalmayacağını bilemiyoruz. Belki Özgür Bey’in de aklında aday olmak var. Bence PM için bu ikisi çekişecek. Dümende kimin olacağını göreceğiz. Ancak daha köprünün altından çok su geçer. Muhtemelen eylül ve ekim sıcak olur. Kartlar yeniden karılır. Belki CHP içinden 1-2 parti daha çıkar. Belki SHP gibi 1-2 sürprizle daha karşılaşılır.”

CHP’nin eski avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek de şunları kaydetti:

“CHP’de gerilim devam ediyor. Özel, hem İmamoğlu’yla hem de Kılıçdaroğlu’yla mücadele ediyor. İmamoğlu’nun gayesi, 2026’da ya da 2027’de ya da 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olmak. Onun için CHP’yi kontrol etmede kararlı. İmamoğlu, PM’yi ele geçirmeyi esas alıyor. PM’nin onayıyla Cumhurbaşkanı adayı olacağını biliyor. Özel’in yer yer aday olarak Yavaş’ın da adını anması İmamoğlu’nu ürkütüyor. Onun için İmamoğlu, tüzük kurultayını seçimli hâle getirme gayretinde.

Kılıçdaroğlu da devrede. Tabii Özel, 300-400 delegesi olan Kılıçdaroğlu’nu yanına çekmekle meşgul. Kılıçdaroğlu’na ‘İmamoğlu’nun ekibi bana mani oluyor’ deyip duruyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nu İmamoğlu’na karşı bir olmaya ikna edemiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu, Özel’e güvenmiyor. Özel için tüzük kurultayını ertelemek önemli. Onun başarılı olup olmayacağı belirsiz. Çünkü İmamoğlu’nda para var. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu ardına aldığı ve PM’yi yönlendirdiği takdirde Özel’i sıkıntıya sokar. Özel’in örgütle bağı kopuk, 70-80 milletvekiliyle irtibatı yok. Özel, Veli Ağababa’dan güç alıyor ve koltuğunu korumaya çalışıyor. Ne kadar böyle gider, bilinmez.”