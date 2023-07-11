CHP’de "boğma rakı" skandalı! Akıllara Kılıçdaroğlu’nun o sözleri geldi
Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, CHP’de artık geleneksel hale gelen “rakı masası buluşmaları”nın sonuncusunu köşesine taşıdı.
Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, CHP’de artık geleneksel hale gelen “rakı masası buluşmaları”nın sonuncusunu köşesine taşıdı. Bu son buluşmanın, akıllara Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2014 CHP Kurultayındaki “Elitistleri partiden temizleyeceğim… Rakı masalarında Türkiye kurtarılmaz” sözlerini getirdiğini belirten Korkmaz, yazısında özetle şunları kaydetti:
“CHP’de “değişim” arayışı, rakı masasında devam ediyor!
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Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, yani üç eski tüfek…
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yanlarına İmamoğlu’na yakın Gökhan Günaydın ile bazı partilileri alarak Ankara Yakamoz Restoran’da “CHP’yi Kurtarma” muhabbeti
yaptılar.
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İşte bu rakı masası buluşması…
Akıllara, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2014 CHP Kurultayındaki sözlerini getirdi:
“Elitistleri partiden temizleyeceğim…
Rakı masalarında
Türkiye kurtarılmaz” demişti, Kemal Bey!
BOĞMA RAKI
Enteresandır, Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına getiren fevkalade tuhaf operasyon da bir rakı masasında başlamıştı!
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On dört sene öncesiydi…
Almanya’nın Frankfurt şehrinde Mister Kılıçdaroğlu’nun konuk olarak ağırlandığı masada “Boğma Rakı” vardı!
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İşte bu çakırkeyif muhabbetten saatler sonra Kempinski Otel’de “acaib ve garaib” gelişmeler yaşanmıştı.
Kemal Bey kendine geldiğinde…
“Sadece birkaç ay sonra CHP’nin Genel Başkanı olacağını” öğrenmişti! (…)”