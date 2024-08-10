CHP'de beşikten mezara vekillik! Koltuğa yapıştılar bırakmıyorlar
Partiyi babasının çiftliğine çevirerek yıllardır oturduğu koltukları bırakmayan CHP'liler görevlerine devam ediyor. CHP'de 7 dönemdir milletvekilliği yapan isim bile bulunuyor.
CHP'de tüzük kurultayı hazırlığı var...
4 Ağustos'ta Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi (PM) tüzük kurultayının 6-9 Eylül'de yapılması kararlaştırmıştı.
Hazırlıklar sürerken tüzüğe eklenecek öneriler, parti içindeki tartışmalar kamuoyuna yansıyor.
CHP’nin 20. Olağanüstü Kurultayı, olacak olan 6-7-8 Eylül tarihlerindeki toplantı partide dengeleri değiştirebilir.
PARTİYE TÜZÜK ÖNERİSİ YAĞIYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Bu kapsamda partiye tüzüğe eklenmesi için öneri yağıyor.
10 binin üzerinde öneri ulaştırılırken bunların içinde en dikkat çeken konu dönem sınırlaması.
Adeta partiyi aile şirketine dönüştüren, ömür boyu CHP'de görevli olan isimlerden bıkan CHP'liler ısrarla dönem sınırı kuralı istiyor.
"DÖNEM SINIRI KURALI GETİRİLSİN"
Milletvekilliği ve belediye başkanlığında iki ya da üç dönem kuralı getirilmesi istenirken, genel başkanlık için de dönem sınırlaması talep edenler var.
Genel Merkez yöneticiliği, milletvekilliği, belediye başkanlığı için üç dönem sınırı getirilebileceği, bir sonraki dönem için performans ölçütleri tanımlanabileceği de tartışmalar arasında.
Genel başkanın üyeler tarafından seçilmesi önerisi de tartışılan konular arasında.
Partilileri, partiyi babasının çiftliğine çevirerek yıllardır oturduğu koltukları bırakmayıp bıktıran CHP'liler ise partideki görevlerine devam ediyor.
İşte o isimler:
Erdoğan Toprak; 7. dönemi
Faik Öztrak; 6. dönemi
Özgür Özel; 5. dönemi
Engin Altay; 7. Dönemi
Oğuz Kaan Salıcı; 4. Dönemi
İlhan Kesici; 5. Dönemi
Bülent Tezcan; 5. Dönemi
Orhan Sarıbal; 4. Dönemi
Veli Ağbaba; 5. Dönemi
Seyit Torun; 4. Dönemi
Mahmut Tanal; 5. Dönemi
Yaşar Tüzün; 6. Dönemi
Tekin Bingöl; 5. Dönemi
Uğur Bayraktutan; 5. Dönemi
Sezgin Tanrıkulu; 5. Dönemi
Kaynak: Ensonhaber