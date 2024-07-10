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Medya CHP yandaşı Şaban Sevinç canlı yayında tepki çekti! Söylemlerine tahammül edemeyen Buket Aydın yayını terk etti
Medya

CHP yandaşı Şaban Sevinç canlı yayında tepki çekti! Söylemlerine tahammül edemeyen Buket Aydın yayını terk etti

Yeniakit Publisher
2024-07-10 08:11:00 -

CHP'nin kiralık kalemi olarak bilinen Şaban Sevinç'in, "CHP’nin satılmış delegeleri" sözüne kızıp, Buket Aydın'a kredi kartı üzerinden ahlaksızlık yapınca Buket Aydın TV 100 yayınını terk etti.

Tv100 ekranlarında daha önce de jakuzi üzerinden iftira atan CHP yandaşı Şaban Sevinç, katıldığı bir yayında bu sefer de Buket Aydın’a terbiyesizlik yaptı. Kolundaki saat üzerinden aşağılayacak Şaban Sevinç’in sözlerine kızan Buket Aydın yayını terk etti.

Şaban Sevinç daha önce de iftira ile gündeme gelmişti

Canlı yayında milletin gözü önünde, olmayan bir şeyi varmış gösterip çamur atmanın iftira olmadığını savundu. Ferhat Murat beyin “Jakuzi varmı mıymış Şaban Bey?” sorusuna Şaban Sevinç’in “Ya yokmuş, jakuzi demek bir iftira atmak değildir ki” cevabı olay olmuştu.

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