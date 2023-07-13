CHP, TRT’yi suçlamayı sevdi

Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin seçim başarısızlığı nedenlerinden biri olarak TRT’yi görürken, bugünlerde de TRT Kurumuna ilişkin iddialarını adliyelere taşıyor.

TRT Kurumunu, Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’yı ve Kurum çalışanlarını yıpratmaya, psikolojik baskı kurmaya dönük tehditkâr açıklamaların ardından şimdi de organize bir çalışmayla 81 ilde adliyelere akın ederek TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı hakkında toplu suç duyurusunda bulunuldu.

Seçimler sonrası parti içerisindeki güçlü ayrışmalarla gündeme gelen, partide değişim için adeta ikiye bölünen CHP’nin bugünlerde tek birleştiği konu olan TRT’ye karşı topyekûn harekete geçildi.

Parti yöneticilerinin eş zamanlı yaptığı açıklamalar sonrası 81 il örgütü organize bir şekilde birleşerek, seçim döneminde CHP'ye TRT'de yeterince yer verilmemesi iddiasıyla CHP, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve TRT hakkında savcılıklara başvurarak, suç duyurusunda bulundu.

CHP’nin TRT’ye Karşı Toplu Suç Duyurusu ne anlama geliyor?

TRT’nin seçim döneminde CHP’ye yeterince yer verilmemesi iddiasıyla yapılan suç duyurusu öncesinde CHP yönetimi sistematik açıklamalarda bulundu. TRT Genel Müdürünü de hedefleyerek son dönemde parçalanmalarıyla gündemden düşmeyen CHP, organize bir şekilde harekete geçerek TRT’ye karşı adeta yekvücut oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde bulunulan suç duyurusunun ardından dini bir söylemde bulunarak, “Hesabımızın mahşere kalmasına izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

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TRT neden CHP’nin hedefinde?

Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası katıldığı ilk televizyon canlı yayınında seçim yenilgisini nedenlerinden birisi olarak TRT’yi göstermiş, “Kırsal kesimdekilerin büyük bir kısmı sadece TRT izliyor" ifadesini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine karşı TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’da, “TRT ülkemizin her köşesinde izlenen, dünyaya seslenen güçlü bir Türkiye markasıdır. Biz seçim süresince izandan yoksun ne iftiralara maruz kaldık, yine de ses etmedik. Türkiye'yi ve değerlerimizi önceleyen yayınlarımızı takdir eden, milletin efendisi köylülerimize saygılarımla” ifadeleri ile cevap vermişti.

TRT’nin yükselen başarı grafiği dikkat çekiyor

TRT 1’in reytinglerdeki her geçen gün daha da yükselen başarısı, haber kanalları arasında TRT Haber’in en çok izlenen kanal olması ve TRT’nin uluslararası dijital platformu “tabii”deki yapımların ses getirmesi de CHP’nin sık sık radarına giriyor. Özellikle, TRT’ye dönük sık sık açıklamalarda bulunuluyor. Yayına başlamasının ardından çok kısa sürede 1,7 milyonu aşkın aboneye ulaşan TRT’nin dijital platformu “tabii”deki Metamorfoz dizisi daha ilk bölümüyle gündem olmuş, Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da bazı kesimlerce rahatsız edici bulunmuştu. Türkiye aleyhtarlığı ile bilinen 6 Alman sivil toplum kuruluşu, TRT’nin bu dizisine karşı ortak açıklama yapmışlardı. Terör örgütü FETÖ’yü gerçek olaylar ve tanıklarla anlatan TRT yapımları da izleyicilerden yoğun övgüler alırken, Türkiye aleyhtarlığı ile bilinen çevreler tarafından yine benzer eleştiriler TRT’ye yöneltilmişti.

TRT’ye dönük iddialar havada kaldı

Seçim öncesi TRT’ye dönük “Kozmik Oda”, “Özel Ekip” ve “Özel Alan” oluşturulması gibi saçma sapan iddialar seçim sonrası bir anda sahipsiz kaldı. TRT’de 10 Mayıs tarihinde yaptığı diplomatik bir açıklamayla tüm bu iddiaları reddetmişti.