CHP söz verirse yapar! Yanlış anlamayın hizmet değil heykel

Edirne’nin Havsa ilçesinde, önceki dönem AK Partili Belediye Başkanı Aydın Balkan tarafından Atatürk rölyefi yapıldı.

Rölyef, Atatürk'e benzemediği yönünde tartışmalara neden oldu.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sonrası el değiştiren Havsa'da konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Atatürk'e benzemiyor diye tartışılıyordu

CHP’li Havsa Belediyesi, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Aygün tarafından hediye edilen Atatürk Anıtı’nı ilçenin girişine yerleştirdi.

Ancak rölyefin yerine dikilen anıtın da Atatürk'e benzememesi yeniden tepkilere neden oldu.

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Değiştirdiler: Atatürk Anıtı yerleştirildi

Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, eski rölyefin Atatürk’e benzemediği gerekçesiyle büyük tepkilere neden olduğunu iddia etti.

Seçim çalışmalarında konuyla ilgili ilçeye söz verdiğini söyleyen Özden, heykeli değiştirmenin mutluluğunu yaşadığını da sözlerine ekledi.