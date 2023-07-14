CHP, seçim hezimetinin bedelini öğrencilere ödetti: Bursları kestiler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde oylarının yüksek çıkmasının ardından CHP tabanı başta olmak üzere muhalif kesimler, depremzedeleri hedef almıştı. Depremzedelere hakaretler edilmiş, CHP'li belediyeler kaldıkları otellerden atmıştı. Bu tavrın daha da ileri gittiği ve işin yoksul öğrencilere verilen bursların iptaline kadar vardığı ortaya çıktı. Radyo Sputnik'e konuşan CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, kendi mahallesini adeta topa tuttu.

KENDİMİZLE YÜZLEŞELİM

Foggo şunları söyledi: "Derin Yoksulluk Ağı'ndaki arkadaşlardan aldığım bilgiye göre seçimden sonra burs veren 1000'in üzerinde aile desteğini kesmiş. Yoksullar bu seçim sonucunun nedeni gibi ilan edildiler. Seçimden sonra destek kesildiği için seçim sonuçlarına duyulan kızgınlığın, öfkenin yoksullara yüklendiğini gösteriyor. Bunu sosyal medyada da görüyoruz. 'Onlar yüzünden seçim kaybedildi' gibi ilan edildiler. Nedense insanlar kendi politikaları, problemleri yerine ilk hedef aldıkları kesim yoksullar oluyor. Cemaatlerde çocuklarla ilgili haberler çıktığında herkes ayağa kalkıyor. Ama bir taraftan da destek kesiliyor. Kendi konfor alanımızın dışında bir dünyayı kabul etmiyoruz. Küçümsediğiniz o insanlar o halinizi görüyor ve size güvenmiyor. İnsanların kendileriyle yüzleşmeleri gerekiyor."

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANIYDI

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yürütüyordu. Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti sonrasında görevden aldığı danışmanları arasında Foggo da vardı.

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İBB'DEN İSPARK'A 7 AYDA % 88 ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 18'e varan zam yapıldı. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olarak zamlı tarifeye göre Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Eyüp, Sarıyer ve Güngören'in de aralarında bulunduğu birinci ve ikinci bölgedeki kapalı katlı ve açık otoparklarda 0-1 saat arası 28 liradan 33 liraya, 12-24 saat arası da 110 liradan 130 liraya çıktı. Adalar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultanbeyli, Şile'nin aralarında bulunduğu üçüncü bölgede ise 0-1 saat arası 20 TL'den 23 TL'ye çıktı. İSPARK ücretlerine 16 Aralık'ta yüzde 60 zam yapılmış, 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltilmişti. Böylece son 7 ayda otopark ücretlerine yüzde 88 zam yapılmış oldu. Ayrıca Orman ve mesire alalarına giriş-çıkış ücretlerine de zam geldi. Otomobiller için 57 TL olan giriş-çıkış ücreti 67 TL, minibüs-kamyonet-panelvan için 164 TL olan ücret 192 TL'ye çıktı.

KAYNAK: AKŞAM