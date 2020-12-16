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Aktüel CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Nazlıaka, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva", spor kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz Pateni zarafeti" başlıklı fotoğraflarına oy verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:50:11 -
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf seçti.

Nazlıaka, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Aylin Nazlıaka, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva", spor kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz Pateni zarafeti" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Nazlıaka, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Babasının savaş oyunu oynattığı Selva'yı seçtim. Umutsuzluklar içinde umudu simgelediğini düşündüm. Çocuklar hem geleceği temsil ediyor hem de en zor koşulda bile gülmeyi başarabiliyor. 'Buz Pateni zarafeti' fotoğrafına oy verdim. Buz patenini eskiden beri çok severim. İşin içinde müzik, uyum, zarafet, spor, insanın kendi bedeninin sınırlarını aşması ve disiplin var. Bu fotoğraf da yakalanması zor bir fotoğraf. 'Koronavirüsle zorlu mücadele' fotoğrafına, pandemi döneminde savaşın en ön cephesinde yer alan sağlık emekçilerini yansıttığı için oy verdim."

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