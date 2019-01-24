CHP İzmir belediye başkan adayları 2019 Bergama

CHP İzmir belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? İYİ Parti ile yerel seçimlerde ittifak yapacak olan CHP, İzmir'de kendi adayını çıkartacak. İYİ Parti de destek verecek. CHP'nin kalesi konumundaki İzmir'de CHP'nin belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti'nin İzmir belediye başkan adayı Nihat Zeybekçi olurken, CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayları son dakika ne zaman açıklanacak? CHP İzmir belediye başkan adayları 2019 Menderes ilçe adayı belli oldu mu? soruları merak edilmekte.

CHP ile İYİ Parti yerel seçimlerde ittifakta anlaştı. İttifak çerçevesine göre, İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayını destekleyecek. Buna karşılık CHP de Trabzon, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de İYİ Parti'nin adayını destekleyecek. Bu karar sonrasında, CHP seçmeni CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? sorusu daha fazla sorulmaya başlandı. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş olurken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kendi kalesi olarak bilinen İzmir’de her zaman olduğu gibi 2019 yere seçimlerde kazanmak istiyor. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında bulunmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklaması üzerine CHP İzmir adayı kim olacağı merak ediliyordu.

CHP İzmir belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Partisinin İzmir adayının hafta sonu netleşeceğine değinen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu hafta, 27 Ocak Pazar günü yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız netleşecek. Bunun için Pazar gününü beklemek gerekir." diye konuştu.

CHP İzmir Bergama belediye başkan adaylıkları için başvuruda bulunan aday adaylarının isimleri: Salih Özçiftçi, Hasan Hüseyin Kuşçu, Akın Yasa

2014 İzmir ilçeleri yerel seçim sonuçları

CHP % 49.6

AK Parti % 35.9

MHP % 8

HDP % 3

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi