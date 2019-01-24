0553 313 94 23

CHP İzmir belediye başkan adayları 2019 Bergama

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 27 Ocak Pazar günü yapılacak partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının netleşeceğini bildirmesi üzeri gözler CHP İzmir belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. CHP Bergama belediye başkan adayı kim? CHP İzmir Bergama belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? CHP 2014 yerel seçimlerde Bergama’da yüzde 34 oy alırken AK Parti ise yüzde 31, MHP ise yüzde 30 oranında oy almıştı.

24 Ocak 2019 Perşembe 09:59
CHP İzmir belediye başkan adayları 2019 Bergama

CHP İzmir belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? İYİ Parti ile yerel seçimlerde ittifak yapacak olan CHP, İzmir'de kendi adayını çıkartacak. İYİ Parti de destek verecek. CHP'nin kalesi konumundaki İzmir'de CHP'nin belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti'nin İzmir belediye başkan adayı Nihat Zeybekçi olurken, CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayları son dakika ne zaman açıklanacak? CHP İzmir belediye başkan adayları 2019 Menderes ilçe adayı belli oldu mu? soruları merak edilmekte.

CHP ile İYİ Parti yerel seçimlerde ittifakta anlaştı. İttifak çerçevesine göre, İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayını destekleyecek. Buna karşılık CHP de Trabzon, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de İYİ Parti'nin adayını destekleyecek. Bu karar sonrasında, CHP seçmeni CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? sorusu daha fazla sorulmaya başlandı. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş olurken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kendi kalesi olarak bilinen İzmir’de her zaman olduğu gibi 2019 yere seçimlerde kazanmak istiyor. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında bulunmayan  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklaması üzerine CHP İzmir adayı kim olacağı merak ediliyordu. 

CHP İzmir belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Partisinin İzmir adayının hafta sonu netleşeceğine değinen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu hafta, 27 Ocak Pazar günü yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız netleşecek. Bunun için Pazar gününü beklemek gerekir." diye konuştu.

CHP İzmir Bergama belediye başkan adaylıkları için başvuruda bulunan aday adaylarının isimleri: Salih Özçiftçi, Hasan Hüseyin Kuşçu, Akın Yasa 

2014 İzmir ilçeleri yerel seçim sonuçları

CHP % 49.6

AK Parti % 35.9

MHP % 8

HDP % 3

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 09:59
  1. Trabzon
  2. Manisa
  3. İstanbul
  4. Denizli
  5. Balıkesir
  6. Ankara
  7. CHP İzmir belediye başkan adayları 2019 Bergama
  8. CHP İzmir belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?
  9. chp izmir belediye başkan adayları 2019
  10. chp izmir ilçe belediye başkan adayları 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu'dan palavracı Sözcü'ye tepki!
    1. Bakan Soylu'dan palavracı Sözcü'ye..
    2. Taksim Camisi'nin alemi yerleştirildi
    3. Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Baskonia
    4. Oktar şimdi yandı! O isim de itirafçı..
    5. GÜNCELLEME 2 - Konya'da PTT binasında..
    6. "Samsun EV'leniyoruz Fuarı" kapılarını..
    7. Posalı gıdalar sindirim sistemi..
    8. Cedi'den kariyer rekoru
    9. Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması: Söz..
    10. FETÖ'nün önemli ismi yakalandı!
    11. Tartışmalara neden olmuştu! Rusya o..
    12. Levent Baştürk Saadet Partisi..
    13. Gram altın 218 lira seviyelerinde
    14. Göztepe, kupada 42 yıl sonra çeyrek..
    15. GÜNCELLEME - Gaziosmanpaşa'da silahlı..
    16. Edirne'de 123 düzensiz göçmen daha..
    17. Kılıçdaroğlu'ndan "Uğur Mumcu" paylaşımı
    18. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    19. Maduro’yu istemeyen ABD keyifli!..
    20. Venezuela ordusu tarafını seçti
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!