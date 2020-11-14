CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan MHP'nin Kılıçdaroğlu hakkındaki suç duyurusuna tepki:

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "MHP ülke gerçeklerine dönmelidir, vatandaşın sorunlarına derman aramalıdır. Muhalefeti sindirme girişiminde bulunanlar unutmasın ki ne Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ne de diğer milletvekillerimiz gerçekleri söylemekten ve vatandaşın menfaatini savunmaktan vazgeçmeyecektir." dedi.



Özkoç, MHP'nin üç genel başkan yardımcısıyla kurduğu komisyon sonucu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli demeçlerini inceleyip Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı sonucunda Türkiye’de hukuk, sağlık, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanın iflas ettiğini savunan Özkoç, "AKP iktidarı ülkeyi yönetemez duruma gelince bunun karşısında olan, 'ülke doğru yönetilmiyor' diyen muhalefeti bastırmaya çalışıyor. Sesini çıkaranı hapse atıyor, yargılıyor." ifadesini kullandı.



Özkoç, açıklamasında şunları kaydetti:

"MHP’nin, Genel Başkanımızın çeşitli demeçlerini inceleyip Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması açıkça AKP iktidarının tetikçiliğini yapmaktır. MHP ülke gerçeklerine dönmelidir, vatandaşın sorunlarına derman aramalıdır. Muhalefeti sindirme girişiminde bulunanlar unutmasın ki ne Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ne de diğer milletvekillerimiz gerçekleri söylemekten ve vatandaşın menfaatini savunmaktan vazgeçmeyecektir.”