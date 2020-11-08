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Aktüel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı
Aktüel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı

"Karabağ'ın kalbi Şuşa'nın Ermenistan'ın işgalinden kurtuluşunu ve Azerbaycan ordusunun şanlı zaferini yürekten kutluyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 21:08:57 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dağlık Karabağ'ın en önemli şehirlerinden Şuşa'nın, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Karabağ'ın kalbi Şuşa'nın Ermenistan'ın işgalinden kurtuluşunu ve Azerbaycan ordusunun şanlı zaferini yürekten kutluyorum."

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