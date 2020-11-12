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Aktüel CHP Ekonomi Masası heyetinden Mersin'deki iş dünyasına ziyaret
Aktüel

CHP Ekonomi Masası heyetinden Mersin'deki iş dünyasına ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-11-12 19:44:39 -
CHP Ekonomi Masası heyetinden Mersin'deki iş dünyasına ziyaret

MERSİN (AA) - Türkiye gezisine Mersin'den başlayan CHP Ekonomi Masası heyeti, iş dünyasının temsilcilerini ve meslek odalarını ziyaret etti.

"CHP Ekonomi Otobüsü" adı verilen otobüsle kente gelen Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Ahmet Akın, Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba ile milletvekilleri, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğini (ESOB) ziyaret etti.

Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer ile görüşen heyet, daha sonra esnaf odalarının temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de eşlik ettiği heyet, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti.

Heyetten genel başkan yardımcıları Fethi Açıkel, Ahmet Akın ile CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Türkiye Makina Mühendisleri Odasına bağlı oda başkanları ve üyeleriyle Mimarlar Odası Konferans Salonunda bir araya geldi.

Açıkel, burada yaptığı konuşmada, CHP Ekonomi Masası olarak esnaf ve KOBİ ziyaretlerine başladıklarını söyledi.

Sadece sorunları dinleyen taraf olmadıklarını dile getiren Açıkel,"Esnafımızın, KOBİ'mizin sorunlarını kaydeden bir masa olmanın ötesinde, ayaklarına kadar giden bunları birlikte çözüm üreteceğimiz platformlara taşıyan bir duyarlılıkla bu gezileri başlattık." diye konuştu.

CHP'li Akın ise sorunlara çözüm olmak için uğraştıklarını belirterek,"Esnafımıza, sanayicimize, işçimize, kadınımıza, ev kadınımıza, erkeğimize bütün vatandaşımıza çare olmak için yollardayız." ifadesini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise ekonomi masası üyelerinin ülkeyi karış karış gezeceğini dile getirdi.



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