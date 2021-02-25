CHP demek çöp demek

Asgari Ücret henüz belirlenmemişken harekete geçerek personel ücretleri üzerinden manipülasyon ve algı çalışması yapan CHP’li belediyelerde maaş zammı anlaşmazlığı nedeniyle grev furyası başladı. Kadıköy, Ataşehir, Maltepe’den sonra Kartal Belediyesine sıçrayan iş bırakma eylemleri hayatı felç ederken, CHP’li başkanlar tarafından yönetilen ilçelerde çöp dağları yeniden yükselmeye başladı.

CHP’li belediyelerde işçiler kazan kaldırdı

Cumhuriyet Halk Partili başkanlar tarafından yönetilen ilçe belediyelerinde işçiler kazan kaldırdı. Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir Belediyelerinin ardından, CHP’li Gökhan Yüksel’in başkanlığını yürüttüğü Kartal Belediyesi’nde de işçiler greve başladı. DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası ile Kartal Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca, belediye binası girişine grev kararı asılarak 4 Mart’ta iş bırakma kararı alındı.

Kadıköy’de başladı dalga dalga yayılıyor

CHP’li Kadıköy Belediyesinde temizlik işçileri ile belediye yönetimi arasındaki zam pazarlıklarında anlaşma sağlanamaması üzerine, işçiler 16 Şubat’ta grev başlatmıştı. CHP’li belediyenin süreci yönetememesi, emeğinin karşılığını alamayan işçilerin iş bırakması sonrası 25 yıl önceki manzara yeniden zuhur etmiş, Kadıköy’de çöp dağları oluşmuştu. Kadıköy’deki grev, işçilerin istedikleri oranda zam almasıyla sonlanırken, burada başlayan grev eylemi, CHP’li Ataşehir’e sıçramıştı. Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası ile Ataşehir Belediyesi arasında yapılan Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) görüşmeleri karara bağlanmayınca, işçiler grev kararı almıştı. Ekonomik maddeler üzerinde anlaşma sağlayamayan işçiler 19 Şubat’ta Ataşehir Belediyesi önünde gelerek grev kararını asmıştı.

‘Grev kırıcı’ Ekrem Maltepe’de devrede

CHP’li Maltepe Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında gece yarısı bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapıldığının duyulması üzerine belediye temizlik işçileri 23 Şubat gecesi, “Bu iş yerinde grev var” yazılı bir pankartla bina önüne gelerek iş bırakma eylemi başlattı. Grev sonrası çöp kamyonlarının şantiyeye dönmesiyle Maltepe’de çöp dağları oluşmaya başladı. Burada işçiler çeşitli sloganlar atarak haklarını ararken, “Grev kırıcı” rolüne bürünen CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, hem iş bırakma eylemini bypass etmek için hem Maltepe sakinlerinin çöplerini toplayarak CHP’li belediyenin ayıbını örtmek için Anakent belediyesine bağlı ekipleri görev sahası dışındaki muhitlere zorla gönderdi.

CHP’li Maltepe Belediyesi işçilerinin grevi sürüyor

DİSK’e bağlı Genel-İş ile CHP’li Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçilerin önceki gün başlattığı grev sürüyor. Gülsuyu’nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi’nde toplanan işçilerin, buradaki bekleyişleri soğuk havaya rağmen devam ediyor. İlçede grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissediliyor. Greve çıkanlar arasında temizlik işçilerinin de bulunması nedeniyle ilçenin bazı noktalarında çöpler toplanamıyor. Maltepe Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki birçok noktada, çöplerin dolu olan konteynerlerinin yanlarına bırakıldığı ve birikmeye başladığı görülüyor.