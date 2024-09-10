CHP 101 yıldır millet düşmanı

Buğra Kardan İstanbul

Vesayetçilere kol kanat geren, provokatörleri koruyup kollayan CHP’nin tarihi, lekelerden geçilmiyor. Darbelere ve ayaklanmalara bel bağlayan, cuntacılardan medet uman, hükümeti yıkmak için Kandil’in kuklalarıyla kol kola yürümekten geri durmayan partinin günah galerisi genişliyor. 101 seneyi geride bırakan CHP’nin kabahati, hatası çok. Vaktiyle yüzlerce camiyi ahıra dönüştüren, Ayasofya’yı ibadete kapatan, Türkçe ezan dayatmasında bulunan, başörtüsü zulmüne imza atan, 27 Mayıs ve 28 Şubat darbelerini şakşaklayan, Gezi provokasyonunda rol oynayan, 15 Temmuz ihanetine destek veren CHP’de dönüşüm ise lafta.

Hâlâ kılıç sallıyorlar

Zira 2023’te Genel Başkan koltuğunu, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu güdümünde olan Özgür Özel aldı almasına ancak hükümete kılıç sallayan cunta heveslilerinin avukatlığına soyunma ve Türkiye düşmanlarıyla fotoğraf verme huyu terk edilmedi. 2024’te de vesayetçilerin temsilciliğini yapma, eli kanlı terör örgütlerinin uşaklarıyla taciz ve tecavüz vakalarını seriye bağlama alışkanlığı bırakılmadı. 1950’ye kadar ülkeyi totaliter yönetime mahkûm eden ve ülkenin karanlık dönemlerini (1970’ler ile 1990’ları) mumla arayan CHP’nin gitgide kabaran sabıkası milletin sabrını tüketti. akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise, şunları söyledi: “CHP yönetimi, şu anda terör örgütlerinden medet umar hâlde. Bunu Özgür Özel ve arkadaşlarının tavırlarından anlıyoruz. ‘PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen DEM’li Van Büyükşehir Belediye Başkanı’nı CHP’liler baş tacı ediyorlar. Yine devlete iftira atan TTB Başkanına CHP’liler kol kanat geriyorlar. CHP’nin iktidarda olduğu 1940’lar siyasi hayatımızda kara lekedir. Bu kara leke belleklerdedir. CHP’nin kodlarında böyle bir yazılım, anlayış var. O kodlar da millete karşı durmaya, değerleri yok etmeye dayalıdır. Hâlen kaşınan yaraların sorumlusu CHP’dir. Şu anda CHP’nin o yapılanmalarla ülkeyi yönetme hülyasına kapıldığını müşahede ediyoruz. Bu nedenle milletimize ‘CHP’yi sorgulayın’ uyarısında bulunuyoruz. Geçmişteki hatalardan ders almak bir yana kılıç çekenleri ve terör örgütü yanlılarına laf ettirmiyorlar. Milletimiz tüm bunları görmeli.” Araştırmacı Yılmaz Altunsoy da şu değerlendirmelerde bulundu:

Halk baraj gibi ezip geçti

“CHP, milletin değerleriyle bir türlü barışamadı. Sürekli olarak bu milleti kendi özünden koparmaya çalışmıştır. Kuru kuruya Batı meftuniyetiyle ilerlemiştir. 1946 seçimlerine kadar muhalefetsiz yol yürümüştür. 1946’da açık oy, gizli tasnifle seçimleri kazanmıştır. 14 Mayıs 1950’ye gelindiğinde ise CHP’ye karşı nefretle dolu olan halk, bir barajın kapağının patlaması gibi Adnan Menderes yönetiminde bulunan Demokrat Parti’yi iktidara taşıdı. O tarihten bu yana CHP, milletin öz ve helal oylarıyla darbe olmadan tek başına iktidar olamadı. Çünkü CHP, bu milletin bedduasını aldı. CHP, o tarihten bu yana milletin başarıları ve öz ürünleriyle iftihar etmemiştir. Bu milletin kadınıyla, kızıyla, ibadetiyle, camisiyle, cemaatiyle uğraşmıştır. Ülkenin, halkın enerjisini boşuna harcamasına yol açmıştır. Ancak darbelerle iktidar ya da iktidar ortağı olmuştur. Milletle mücadele eden, halkı aşağılayan elit takımının eline geçmiştir Vesayetçilere destek vermiştir. CHP’de dönüşüm de olmamıştır. Genel Başkan gitmiş ama zihniyet aynı kalmıştır. Şu anda CHP’den İHA’lara, SİHA’lara, TOGG’lara övgü gelmez. CHP’yi yönetenler eksikler ararlar. Ülkenin ve milletin başarılarını alkışlamazlar. CHP’nin yaptığı tek şey Kemalizm şemsiyesinin altına sığınmaktır. Milletle barışır, yapıcı muhalefet olmaya evirilirse -çok ümidim yok- o zaman gönüllere girebilir.”

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