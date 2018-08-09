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Chelsea'dan 80 milyon Euro'luk transfer

Chelsea, Athletico Bilbao forması giyen Kepa Arrizabalaga'yı 80 milyon Euro'ya transfer ederek kendi tarihinin en büyük kaleci transferini yaptı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:30
Chelsea'dan 80 milyon Euro'luk transfer

Premier Lig'de transferin bitimine 1 gün kala Chelsea bombayı patlattı. Kaleci arayışında olan Chelsea, Athletic Bilbao forması giyen 23 yaşındaki file bekçisinin serbest kalma maddesindeki 80 milyon Euro'luk bonservis bedelini yatırarak bu futbolcuyu kadrosuna kattı. Athletic Bilbao altyapısından yetişen genç file bekçisi, son 2 sezondur Bilbao'nun kalesini koruyor. İspanyol ekibi, bu transferin gerçekleştiğini resmi internet sitesinden açıklarken, İspanyol taraftarlar, kulübün sitesini yoğunluk nedeniyle çökertti. Arrizabalaga, bu transfer sonucunda futbol dünyasının en pahalı kalecisi oldu.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 09:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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