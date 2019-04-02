Cezayir'de Buteflika'nın istifa öncesi alacağını duyurduğu "önemli kararlar" tartışılıyor

CEZAYİR (AA) - ABBAS MEYMUNİ - Cezayir'de dört dönemdir iktidarda bulunan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abduzlaziz Buteflika'nın beşinci dönem için adaylığını açıklaması ardından başlayan gerginlik, Buteflika'nın dün görev süresinin sona ereceği 28 Nisan'dan önce istifa edeceğini duyurmasıyla kısmen azalırken yerini yeni soru işaretlerine bıraktı.

Cezayirli uzmanlar, Buteflika'nın istifasını sunmadan önce Anayasa'ya göre geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek olan parlamentonun üst kanadı Millet Konseyi Başkanı'nı değiştireceğini belirtiyor. Halkın "Buteflika'nın adamı" olarak gördüğü Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in geçici cumhurbaşkanlığına sıcak bakmadığına işaret eden uzmanlar, Buteflika'nın istifa etmeden önceki süreçte Bin Salih'i görevden alacağı ve bir seçim kurulu atayacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifasını sunacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca istifadan önce, geçiş döneminde devlet kurumlarındaki işleyişte sürekliliği sağlamak için birtakım "önemli kararlar" alınacağı kaydedildi.

Düzenledikleri protestolarla Buteflika'yı ilk olarak seçimlerin ertelenmesi ardından da istifa kararı almaya zorlayan Cezayirliler şimdi 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın istifa öncesi alacağını duyurduğu "önemli kararların" ne olacağını tartışıyor.

- Geçici cumhurbaşkanı olması beklenen Millet Konseyi Başkanı değiştirilebilir

AA muhabirine konuşan Cezayirli siyaset sosyolojisi uzmanı Muhammed Tâyibi, Buteflika'nın alacağı kararlar sonrası ülkeyi yeni ve çetin bir siyasi sürecin beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığından dün yapılan "istifa" açıklamasının, bu makam üzerindeki baskıyı azaltma ve yönetimin geçiş sürecini dizayn etmesinin önünü açma amacı taşıdığını ifade eden Tâyibi, Buteflika'nın koltuğunu nihai olarak bırakmadan önce "uygun gördüğü" birtakım kararlar alacağına dikkati çekti.

Buteflika'nın kendisinden sonra gelecek ismin Anayasa'nın belirlediği şartları taşıyan ve üzerinde uzlaşı sağlanan biri olması yönünde karar alması gerektiğini vurgulayan Tâyibi, dolayısıyla Buteflika'nın halkın geçici cumhurbaşkanlığına pek sıcak bakmadığı Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'i görevden alabileceğini dile getirdi.

Tâyibi, "Buteflika istifa etmeden önce Millet Konseyi Başkanı'nı değiştirebilir." dedi.



- Buteflika "Seçim Denetleme Yüksek Kurulu" atayacak

Öte yandan Anayasa hukuku uzmanı Halid Şebeli ise parlamentonun Cumhurbaşkanının istifası nedeniyle "cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığını" açıklaması öncesinde Buteflika'nın Millet Konseyi Başkanlığı üyelerinin 3'te 2'sinin atamasını tamamlaması gerektiğini belirtti.

Gelecek seçimlerin "şeffaf" olacağı konusunda halkı ve muhalefeti ikna etmek için seçim kanununda köklü değişiklikler yapılması gerektiğinin altını çizen Şebeli, Buteflika'nın seçimlerin bağımsızlığını izlemesi için "Seçim Denetleme Yüksek Kurulu" atayacağını ifade etti.

- Buteflika'yı istifaya zorlayan protestolar

Cezayir'de 1999 yılından bu yana dört dönemdir Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın 22 Şubat'ta beşinci dönem için adaylığını açıklaması ülkede protestolara neden oldu.

Gelen tepkiler üzerine Buteflika'nın 11 Mart'ta yaptığı sürpriz bir açıklamayla "18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve yönetimde kapsamlı değişiklikler yapılacağını" duyurması protestoların hızını kesmezken, Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih de 26 Mart'ta cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102. maddesinin işletilmesi çağrısında bulundu.

Ordunun 102. madde çağrısına, rejime yakın meslek grupları ve siyasi partilerden de destek geldi.

Tüm bu gelişmeler üzerine Buteflika, dün yaptığı açıklamayla görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceğini duyurdu. İstifadan önce, geçiş döneminde devlet kurumlarının işleyişinin sürekliliğini sağlamak için birtakım önemli kararlar alınacağı belirtildi.

Cezayir'de parlamento milletvekillerinden oluşan Ulusal Halk Meclisi ve senatörlerden oluşan Millet Konseyi şeklinde iki kanattan teşekkül ediyor.