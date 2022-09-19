Cezayir Türk kimdir? Cezayir Türk rolünü kim oynuyor?
Oktay Kaynarca kimdir? ATV ekranların başlayacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer alan karakterler merak ediliyor. Peki, Cezayir Türk kim? Cezayir Türk gerçekte kim?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ilk bölümü 20 Eylül Salı akşamı yayımlanacak. Diziyi takip etmek isteyenler ise dizide yer alan karakterleri araştırıyor. Peki, Cezayir Türk kim?
Cezayir Türk kimdir?
Çok genç yaşta İstanbul'un yer altı dünyasında nam salmış bir kabadayıyken, ağabeyinin bir CIA operasyonu sonucu öldürülmesi üzerine intikamının peşine düşmüş bir adam. İntikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu değil, bir an önce alınması gereken bir şey olduğunu düşündüğünden, ağabeyinin katlinin emrini veren CIA Türkiye Direktörü'nü kısa zaman içinde ortadan kaldırır. Yalnız bu eyleminin bir sonucu olur. Ailesini korumak adına kendisinin de öldü gibi gösterilmesine razı gelmek zorunda kalır.
Cezayir Türk rolünü kim oynuyor?
Cezayir Türk rolünü Oktay Kaynarca oynuyor.
Oktay Kaynarca kimdir?
Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965'te Malatya'da dünyaya geldi. Babası Malatyalı, annesi ise Elazığlıdır. Annesi ve babası Almanya'da çalıştığı için İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan anneannesinin yanında büyüdü. Üsküdar Lisesi'nde başladığı ortaöğrenimini Hopa Lisesi'nde tamamladı. Fiat fabrikasında elektrikçi olarak çalıştı. Bu sırada konservatuvar sınavlarına hazırlandı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Ana Bilim Dalı'nda oyunculuk eğitimi aldı. 1991 yılında mezun oldu.
Öğrencilik yıllarında sahne, dizi ve sinema oyunculuğu deneyimleri oldu. Sahneye ilk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın Duvarların Ötesinde adlı oyununda çıktı. 1989 yılında konservatuvar öğrencisi iken TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Gençler adlı dizide rol aldı. 1990 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, 1991'de Tomris Giritlioğlu’nun yönettiği Suyun Öte Yanı adlı sinema filmlerinde rol alarak sinema oyunculuğuna başladı.
Mezun olduktan sonra Tiyatro Stüdyosu’nda Kan Kardeşleri adlı müzikalde (1991) ve Derin Bir Soluk Al (1993) adlı oyunda rol aldı. Derin Bir Soluk Al oyunundaki rolü ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
1990'lı yılların başında televizyon programlarında, reklamlarda ve müzik kliplerinde yer aldı. Sinema kariyerine Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti, ve Bir Kadının Anatomisi, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı filmlerde rol alarak devam etti. Yengeç Sepeti'ndeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü.
Oktay Kaynarca'nın rol aldığı filmler:
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
Yengeç Sepeti
Can Dostum
Yarın Geç Olmayacak
Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
Abdülhamit Düşerken
Kalbin zamanı
Beynelmilel
Sıfır Dediğimde
Sis Ve Gece
Alia
Hoşçakal Güzin
Çanakkale Ruhu
Oktay Kaynarca rol aldığı diziler:
Gençler
Köstebek
The Sopranos
Yeditepe İstanbul
Tek Celse
Aynalı Tahir
Bayanlar Baylar
Lahmacun ve Pizza
Esir Şehrin İnsanları
Kurtlar Vadisi
Aşkımızda Ölüm Var
Adı Aşk Olsun
İlk Aşkım
Geniş Zamanlar
Kuzey Rüzgarı
Kardelen
Kırmızı Işık
Sen Harikasın
Adanalı
Yahşi Cazibe
Bahar Dalları
Nuri
Sakarya Fırat
Ustura Kemal
İnadına Yaşamak
Kardeş Payı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz