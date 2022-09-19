Cezayir Türk kimdir? Cezayir Türk rolünü kim oynuyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ilk bölümü 20 Eylül Salı akşamı yayımlanacak. Diziyi takip etmek isteyenler ise dizide yer alan karakterleri araştırıyor. Peki, Cezayir Türk kim?

Cezayir Türk kimdir?

Çok genç yaşta İstanbul'un yer altı dünyasında nam salmış bir kabadayıyken, ağabeyinin bir CIA operasyonu sonucu öldürülmesi üzerine intikamının peşine düşmüş bir adam. İntikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu değil, bir an önce alınması gereken bir şey olduğunu düşündüğünden, ağabeyinin katlinin emrini veren CIA Türkiye Direktörü'nü kısa zaman içinde ortadan kaldırır. Yalnız bu eyleminin bir sonucu olur. Ailesini korumak adına kendisinin de öldü gibi gösterilmesine razı gelmek zorunda kalır.

Cezayir Türk rolünü kim oynuyor?

Cezayir Türk rolünü Oktay Kaynarca oynuyor.

Oktay Kaynarca kimdir?

Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965'te Malatya'da dünyaya geldi. Babası Malatyalı, annesi ise Elazığlıdır. Annesi ve babası Almanya'da çalıştığı için İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan anneannesinin yanında büyüdü. Üsküdar Lisesi'nde başladığı ortaöğrenimini Hopa Lisesi'nde tamamladı. Fiat fabrikasında elektrikçi olarak çalıştı. Bu sırada konservatuvar sınavlarına hazırlandı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Ana Bilim Dalı'nda oyunculuk eğitimi aldı. 1991 yılında mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında sahne, dizi ve sinema oyunculuğu deneyimleri oldu. Sahneye ilk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın Duvarların Ötesinde adlı oyununda çıktı. 1989 yılında konservatuvar öğrencisi iken TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Gençler adlı dizide rol aldı. 1990 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, 1991'de Tomris Giritlioğlu’nun yönettiği Suyun Öte Yanı adlı sinema filmlerinde rol alarak sinema oyunculuğuna başladı.

Mezun olduktan sonra Tiyatro Stüdyosu’nda Kan Kardeşleri adlı müzikalde (1991) ve Derin Bir Soluk Al (1993) adlı oyunda rol aldı. Derin Bir Soluk Al oyunundaki rolü ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

1990'lı yılların başında televizyon programlarında, reklamlarda ve müzik kliplerinde yer aldı. Sinema kariyerine Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti, ve Bir Kadının Anatomisi, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı filmlerde rol alarak devam etti. Yengeç Sepeti'ndeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü.

Oktay Kaynarca'nın rol aldığı filmler:

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

Yengeç Sepeti

Can Dostum

Yarın Geç Olmayacak

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

Abdülhamit Düşerken

Kalbin zamanı

Beynelmilel

Sıfır Dediğimde

Sis Ve Gece

Alia

Hoşçakal Güzin

Çanakkale Ruhu

Oktay Kaynarca rol aldığı diziler:

Gençler

Köstebek

The Sopranos

Yeditepe İstanbul

Tek Celse

Aynalı Tahir

Bayanlar Baylar

Lahmacun ve Pizza

Esir Şehrin İnsanları

Kurtlar Vadisi

Aşkımızda Ölüm Var

Adı Aşk Olsun

İlk Aşkım

Geniş Zamanlar

Kuzey Rüzgarı

Kardelen

Kırmızı Işık

Sen Harikasın

Adanalı

Yahşi Cazibe

Bahar Dalları

Nuri

Sakarya Fırat

Ustura Kemal

İnadına Yaşamak

Kardeş Payı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz