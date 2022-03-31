Cezaevlerinde Covid19 kararı
AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Covid-19 nedeniyle Açık Ceza Evlerinde bulunan ve Açık Ceza Evine ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin izin sürelerinin uzatıldığını söyledi.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 2 ay uzatıldığı söyledi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, “275 Sayılı Kanun Uyarınca COVID-19 Nedeniyle Açık Ceza Evlerinde Bulunan veya Açık Ceza Evine Ayrılmaya Hak Kazanan Hükümlüler İle D. Serbestlik Suretiyle Cezalarının İnfazına Karar Verilen Yükümlülerin İzin Süreleri 31 Mart 2022 Tarihinden İtibaren 2 (iki) Ay Süreyle Uzatıldı” dedi.