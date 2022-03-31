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Aktüel Cezaevlerinde Covid19 kararı
Aktüel

Cezaevlerinde Covid19 kararı

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Covid-19 nedeniyle Açık Ceza Evlerinde bulunan ve Açık Ceza Evine ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin izin sürelerinin uzatıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 16:59:00 -
Cezaevlerinde Covid19 kararı

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 2 ay uzatıldığı söyledi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, “275 Sayılı Kanun Uyarınca COVID-19 Nedeniyle Açık Ceza Evlerinde Bulunan veya Açık Ceza Evine Ayrılmaya Hak Kazanan Hükümlüler İle D. Serbestlik Suretiyle Cezalarının İnfazına Karar Verilen Yükümlülerin İzin Süreleri 31 Mart 2022 Tarihinden İtibaren 2 (iki) Ay Süreyle Uzatıldı” dedi.

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