Çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? 12 Şubat 2021 Cuma altın fiyatları

Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı doğru eğilimini sürdürüyor. Gram altın dün gün içerisinde 409 TL’ye kadar düşerek 27 Temmuz 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi yakalamıştı. Altın fiyatları hafta başından itibaren yükselmeye başlamıştı. Peki gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, bilezik altın fiyat ne kadar? Altın ne kadar oldu? İşte 12 Şubat altın fiyatlarında son durum.