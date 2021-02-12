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Ekonomi Çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? 12 Şubat 2021 Cuma altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? 12 Şubat 2021 Cuma altın fiyatları

Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı doğru eğilimini sürdürüyor. Gram altın dün gün içerisinde 409 TL’ye kadar düşerek 27 Temmuz 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi yakalamıştı. Altın fiyatları hafta başından itibaren yükselmeye başlamıştı. Peki gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, bilezik altın fiyat ne kadar? Altın ne kadar oldu? İşte 12 Şubat altın fiyatlarında son durum.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 07:42:00 - 2021-02-12 07:43:10
Çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? 12 Şubat 2021 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının yeniden düşecek mi yoksa yükselişe devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Gram altın fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. Çeyrek altın ne kadar olduğu yatırımcı tarafından merak ediliken haftanın başından bu yana yükseliş grafiği çizen gram altın bugün düşüşe geçti. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 12 Şubat 2021 Cuma anlık altın kuru detaylar haberimizde. 

GRAM ALTIN FİYATI

412,79

415,02

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

411,95

412,05

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.825,24

1.825,77

ÇEYREK ALTIN FİYATI

659,21

673,77

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.636,49

2.686,57

YARIM ALTIN FİYATI

1.314,12

1.347,41

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.636,49

2.686,57

ATA ALTIN FİYATI

2.755,70

2.827,48

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

226,16

273,31

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

373,57

402,02

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,10

6,11

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

26,92

26,94

 

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