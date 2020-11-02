Çeyizliğini depremzedelere gönderen Uzunköprülü Gözde:

KIRKLARELİ (AA) - Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu İzmir için çeyizliğindeki battaniye ve yastıkları gönderen Gözde Çakar, "Onlar yeter ki üşümesin, sıcak dursunlar" dedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bankada çalışan, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesine annesini ziyarete gittiğinde Uzunköprü Belediyesinin paylaşımını görüp depremzedelere çeyizliğini gönderen Çakar (27), AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi çalıştığı bankada hissettiğini ve çok korktuğunu söyledi.



Daha sonra İzmir'de binaların yıkıldığını öğrendiğinde üzüldüğünü ifade eden Çakar, depremin ardından İzmir'deki arkadaşlarını aradığını ancak ulaşamadığını anlattı.



Depremzedelere yardım edebilmek için çeyizindeki battaniye ve yastıkları İzmir'e gönderdiğini anlatan Çakar, şunları kaydetti:

"Uzunköprü Belediyesinin paylaşımını gördüm. Annemle marketten birkaç alışveriş yaptık, kullanılmamış battaniye, yastık ihtiyacı olduğunu öğrendik. Bu yaz düğünüm vardı, onlar için çeyizimden iki battaniye, üç yastık gönderdim. Onlar yeter ki ısınsınlar, sıcak dursunlar. İzmirli kardeşlerimi çok seviyorum, onların yanındayız. Allah onların hepsini korusun."

Çakar'ın, malzemelerin üzerine yazdığı, "Ben Edirne Uzunköprülü kardeşin Gözde, yaza düğünüm var Allah kısmet ederse. Bu battaniye ve yastıklar benim çeyizimden size kısmetmiş, umarım ısınırsınız. Artık bir telefon kadar yanındayım." şeklindeki not, belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.