  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çeyizliğini depremzedelere gönderen Uzunköprülü Gözde:
Aktüel

Çeyizliğini depremzedelere gönderen Uzunköprülü Gözde:

"Bu yaz düğünüm vardı, onlar için çeyizimden iki battaniye, üç yastık gönderdim. Onlar yeter ki ısınsınlar, sıcak dursunlar"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:24:41 -
Çeyizliğini depremzedelere gönderen Uzunköprülü Gözde:

KIRKLARELİ (AA) - Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu İzmir için çeyizliğindeki battaniye ve yastıkları gönderen Gözde Çakar, "Onlar yeter ki üşümesin, sıcak dursunlar" dedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bankada çalışan, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesine annesini ziyarete gittiğinde Uzunköprü Belediyesinin paylaşımını görüp depremzedelere çeyizliğini gönderen Çakar (27), AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi çalıştığı bankada hissettiğini ve çok korktuğunu söyledi.

Daha sonra İzmir'de binaların yıkıldığını öğrendiğinde üzüldüğünü ifade eden Çakar, depremin ardından İzmir'deki arkadaşlarını aradığını ancak ulaşamadığını anlattı.

Depremzedelere yardım edebilmek için çeyizindeki battaniye ve yastıkları İzmir'e gönderdiğini anlatan Çakar, şunları kaydetti:

"Uzunköprü Belediyesinin paylaşımını gördüm. Annemle marketten birkaç alışveriş yaptık, kullanılmamış battaniye, yastık ihtiyacı olduğunu öğrendik. Bu yaz düğünüm vardı, onlar için çeyizimden iki battaniye, üç yastık gönderdim. Onlar yeter ki ısınsınlar, sıcak dursunlar. İzmirli kardeşlerimi çok seviyorum, onların yanındayız. Allah onların hepsini korusun."

Çakar'ın, malzemelerin üzerine yazdığı, "Ben Edirne Uzunköprülü kardeşin Gözde, yaza düğünüm var Allah kısmet ederse. Bu battaniye ve yastıklar benim çeyizimden size kısmetmiş, umarım ısınırsınız. Artık bir telefon kadar yanındayım." şeklindeki not, belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan’ı gümleten Azerbaycan dünyaya servis etti! Gerçek ortaya çıktı
Dünya

Ermenistan’ı gümleten Azerbaycan dünyaya servis etti! Gerçek ortaya çıktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın provakasyonunu ortaya çıkardı. Haciyev, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, Erivan ..
İşte Kenan Evren’nin Mesut Yılmaz’a sorup durduğu soru!
Siyaset

İşte Kenan Evren’nin Mesut Yılmaz’a sorup durduğu soru!

Gazeteci Yavuz Donat, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’la ilgili ilginç bir anısını paylaştı. Donat, darbec..
Bu sefer Rus silahının tadına baktılar
Dünya

Bu sefer Rus silahının tadına baktılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez savaş uçağı kullandığını duyurdu. Ermeni güçlerine yönelik hava sal..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay