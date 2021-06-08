Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na MSB’den destek!
Marmara Denizi’ni esir alan müsilajı temizlemek için harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) destek geldi.
yeniakit.com.tr
Marmara Denizi’ni esir alan müsilajı temizlemek için harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) destek geldi.
MSB’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gölcük Poyraz Limanı’nda, 07 Haziran’da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personel ile destek verilecektir” ifadeleri kullanıldı.