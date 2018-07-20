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Ceviz bebeklere nasıl yedirilir?

E vitamini açısından oldukça zengin olan ceviz diğer kuruyemişlerden daha fazla Omega 3 barındırmaktadır.

20 Temmuz 2018 Cuma 14:51
Ceviz bebeklere nasıl yedirilir?

Cevizin şeklini beyne benzeten uzmanlar araştırmalarını bu yönde yapmış ve cevizin beyin gelişimindeki önemli yerini keşfetmişlerdir. Bebeğin 6. ayından itibaren beyin gelişimini desteklemesi amacıyla direkt ya da yapılan yiyeceklerin içerisine koyarak tüketmesi sağlanmalıdır.

Cevizin yararı sadece beyin gelişiminde değildir. Kolesterolü düşürücü etkisiyle kalp ve damar hastalıklarını da önleyici etkisi bulunur. Bebeğin gelişiminde ya da yetişkinlerin sağlığında cevizin önemli bir yeri bulunur.

Bebeklerde ceviz gibi kuruyemişlerin verilme yaş aralığı 6 ay ile 36 ay arasında değişir. Geniş bir yaş aralığının olma sebebi ise bebeklerdeki alerjik durumların ortaya çıkması ve doktorların tam bir fikir birliği içerisinden olmamasıdır.

Bazı bebeklerin bünyeleri hassas olduğundan dolayı ceviz ya da başka bir kuruyemiş yedirilmesi sırasında alerjik durumlar ortaya çıkabilir. Vücutta oluşacak kızarıklıklar bu durumun habercisidir. Bu durum 3 gün kuralıyla takip edilebilir. 3 gün boyunca değişik bir ek gıda vermeyip bebeğin durumu gözlemlenebilir.

Bebeğin alerjik bir hikâyesi yoksa ya da ailede alerjik bir hastalık bulunmuyorsa ceviz yedirmeye 6. aydan başlanabilir. Doktorla iş birliği yapılması bebek açısından önemlidir. Eğer alerjik bir hikâye söz konusuysa doktor tavsiyesine bağlı olarak 24. ayın beklenmesi uygun olacaktır.

Bebeğe yedirilen cevizin seçimi çok önemlidir. Ceviz kabuğuyla satın alınmalı ve alırken cevizlerin ağırlığına dikkat edilmelidir. İçi hafif olan cevizler eskimiş ve kurumuştur. Kabuklu alınan cevizler kuru ve soğuk yerde bir yıl boyunca saklanabilir.

Bebeğe ceviz yedirilen aya karar verildikten sonra bebeğin ceviz yemeğe alışması için ceviz ılık suyun içerisinde biraz bekletilir. Üzerindeki zar kolayca soyulacaktır.

Ezip ya da robottan geçirerek tahin pekmezin içerisine karıştırılabilir. Bebek cevizi böylece kolaylıkla tüketecektir. Eğer bebek tahin pekmez karışımını sevmiyorsa kahvaltılık için hazırlanan karışımın içerisine ezerek ceviz katılabilir.

Ceviz sevdiği yiyeceklerin içerisine katılarak da verilebilir. Örneğin kekelerin, kurabiyelerin ya da sevdiği başka bir besinin içerisine ceviz karıştırılabilir.

Bebek eğer 12 aylıktan küçükse cevizin robottan geçirilmesinde yarar vardır. 12 aylıktan büyük bebeklere ezerek ya da birkaç parçaya bölerek yedirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 14:51
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