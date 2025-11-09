Cevdet Yılmaz'dan ağaçlandırma seferberliği çağrısı: Sen de katıl, geleceğe nefes bırak!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ülkemizin son 23 yılda dünya genelinde orman varlığını artıran ender ülkeler arasında olmayı başardığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürüttüğümüz 'yeşil vatan seferberliği' kapsamında, bu yıl da 81 ilimizde milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılının çevre vizyonuyla milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Sen de http://gelecegenefes.gov.tr adresinden fidanını sahiplen doğaya katkını, 'yeşil vatan'a imzanı, geleceğe bir nefes bırak…"