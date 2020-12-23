Cerkutay kimdir, Tarihte Cerkutay var mıdır?
Kuruluş Osman Cerkutay karakteriyle diziye dahil olan Çağrı Şensoy ve canlandırdığı karakter hakkında detaylar merak ediliyor. Tarihte Cerkutay isimli bir karakter var mıdır? Cerkutay kimdir, ne zaman yaşadı ve nasıl ölmüştür? İşte ayrıntılar...
Sevilen tarihi dizi Kuruluş Osman'da geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Cerkutay, Osman Bey ve Göktuğ arasında yaşanan diyaloglar izleyicilerin dikkatini çekti. Diziye yeni katılan Cerkutay karakteri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Cerkutay kimdir?
Kuruluş Osman Cerkutay kimdir?
Cerkutay'ın tarihte var olup olmadığıyla ilgili çeşitli kaynaklarda araştırmalar yapılmış ancak kesin bir sonuca varılamamıştır.
Bir Moğol askeri olan Cerkutay, Moğol komutan Balgay’ın yardımcısıdır. Balgay’ın Anadolu baskınlarına katılıp Türk obalarına baskınlarda Balgay’ın yanında yer almıştır.