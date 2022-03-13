Cerabluslu yetimlerin yüreğine ‘Cemre’ düştü

Cemre okulları, Hayrat Vakfı ile birlikte organize ettikleri Cerablus Yetim Eğitim Merkezine destek olmak amacıyla bir hayır kermesi düzenledi. Çamlıca, Güneşli ve Halkalı kampüsleri soğuk kış günlerinde içinizi ısıtan bir projeye ev sahipliği yaptı. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri evlerinde hazırlamış oldukları yiyecek ve içecekleri satarak iyilikte yarıştı. Velilerin ve öğretmenlerin yardım ve desteğiyle yapılan etkinlikte elde edilen 29.000.00 TL Cerablus Yetim Eğitim Merkezine gönderilecek. Cemre Okulları daha önce de başta Arakanlı Müslümanlar olmak üzere İslam coğrafyasındaki birçok mazlum halk için yardım organizasyonları düzenlemiş, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını mağdur kardeşlerine gönderen öğrenciler büyük takdir toplamıştı.