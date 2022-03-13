  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cerabluslu yetimlerin yüreğine ‘Cemre’ düştü
Aktüel

Cerabluslu yetimlerin yüreğine ‘Cemre’ düştü

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra mazlumlara el uzatmaya yönelik hayır kampanyalarıyla da bilinen Cemre Okulları, Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve Fırat Kalkanı harekatıyla terörden arındırılan Cerablus’taki yetimleri de unutmadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 12:12:00 -
Cerabluslu yetimlerin yüreğine ‘Cemre’ düştü

Cemre okulları, Hayrat Vakfı ile birlikte organize ettikleri Cerablus Yetim Eğitim Merkezine destek olmak amacıyla bir hayır kermesi düzenledi. Çamlıca, Güneşli ve Halkalı kampüsleri soğuk kış günlerinde içinizi ısıtan bir projeye ev sahipliği yaptı. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri evlerinde hazırlamış oldukları yiyecek ve içecekleri satarak iyilikte yarıştı. Velilerin ve öğretmenlerin yardım ve desteğiyle yapılan etkinlikte elde edilen 29.000.00 TL Cerablus Yetim Eğitim Merkezine gönderilecek. Cemre Okulları daha önce de başta Arakanlı Müslümanlar olmak üzere İslam coğrafyasındaki birçok mazlum halk için yardım organizasyonları düzenlemiş, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını mağdur kardeşlerine gönderen öğrenciler büyük takdir toplamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay