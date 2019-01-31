"Cep telefonuna 12 ay taksit nisan sonuna kadar sürecek" BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: - "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek"

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek." dedi. Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı 31 Ocak'ta bitecekti. Bu taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

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