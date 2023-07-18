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Gündem Cep telefonu bomba gibi patladı
Gündem

Cep telefonu bomba gibi patladı

Yeniakit Publisher
2023-07-18 16:19:00 -

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir telefon dükkanında şarjdaki cep telefonu adeta bomba gibi patladı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi üzerindeki bir telefon dükkanında meydana geldi.

Müşterinin tamir için teslim ettiği cep telefonu, test için şarja bırakıldıktan bir süre sonra patlayarak alev aldı.

Yere düşen cep telefonu ikinci kez patladı. Alevleri fark eden iş yeri sahipleri duruma müdahale etti.

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sonrası telefon kullanılamaz hale geldi.

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