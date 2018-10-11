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Cenk Tosun'dan flaş Beşiktaş açıklaması

İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un, Beşiktaş ile ilgili "Eğer Beşiktaş beni isterse, seve seve gelirim. Beşiktaş benim yuvam" dediği iddia edildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 22:00
Cenk Tosun'dan flaş Beşiktaş açıklaması

Cenk Tosun, İngiliz basınında çıkan "Beşiktaş Ocak'ta Cenk'i kiralayacak" haberlerine cevap verdi.

Milli futbolcunun yakın çevresine "Bu haberleri ben de okudum. Şu anda Everton'da kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Bu sezona iyi bir başlangıç yapmadım. Ancak gelecek haftalarda daha iyi olacağımı düşünüyorum. Eğer Beşiktaş beni isterse ben seve seve gelirim. Beşiktaş benim yuvam. Ancak ortada resmi bir teklif olmadan konuşmak doğru değil. Her şey yakında netleşir" dediği gelen bilgiler arasında...

Gelişmeler yakından izlenecek

Beşiktaş yönetiminin Cenk Tosun'un durumunu dikkatle takip ettiği ve gelişmelere göre milli futbolcu için Ocak ayında harekete geçilebileceği öğrenildi.

Başkan Fikret Orman'ın yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde, "Cenk bizim çocuğumuz. Eğer Everton'da mutlu değilse ve biz de anlaşma sağlarsak bu iş olur" yorumunu yaptığı ortaya çıktı. (Takvim)

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 22:00
  1. cenk tosun
  2. Beşiktaş
  3. everton

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