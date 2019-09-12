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Cenk Tosun, Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz takım

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da top koşturan Cenk Tosun'un devre arasında Medipol Başakşehir'e imza atacağı iddia edildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:30
Cenk Tosun, Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz takım

Everton’da yedek kulübesine hapsedilen, milli takımda ise istikrarlı bir şekilde forma giyen Cenk Tosun’un Moldova karşısında 2 gol atması Avrupa basınında da dikkat çekti.

Devre arasında Süper Lig'de

Premier Lig’de Moise Kean, Lewin ve Richarlison gibi yıldızların arkasında kalan Cenk Tosun, milli maçlar arasında gösterdiği başarılı performansla hocası Marco Silva’ya mesaj gönderirken, tecrübeli golcünü UEFA tarafından ‘En iyi performans sergileyen futbolcu anketinde’ yer alması alkış topladı. Transfer sezonunda eski kulübü Beşiktaş ve Galatasaray’dan teklifler almasına rağmen takımda kalıp savaşmayı düşünen Cenk’in Ocak ayına kadar forma şansı bulamaması halinde Süper Lig’e geri döneceği ifade edilirken, 28 yaşındaki oyuncunun Başakşehir’e imza atabileceği belirtildi.

Bu sezon sadece İngiltere Lig Kupası’nda 17 dakika görev alan Cenk 1 asist yaptı. Everton’da forvet hattında oynayan Lewin, Kean, Walcott ve Bernard’ın toplam gol sayısı ise sadece 1.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:30
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Medipol Başakşehir
  5. Süper Lig

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