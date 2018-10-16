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Cenk Tosun adım adım Beşiktaş'a!

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş rotayı eski golcüsü Cenk Tosun'a çevirdi.

16 Ekim 2018 Salı 03:24
Cenk Tosun adım adım Beşiktaş'a!

TEMASA GEÇİLDİ

Beşiktaş'ta ek gündem Cenk Tosun... Siyah-Beyazlılar, Everton’da kadroya girmekte zorlanan ve Galatasaray ile adı anılan Tosun Paşa’yı devre arasında yeniden takıma kazandırmak için düğmeye bastı. Liverpool Echo'nun haberine göre; Beşiktaşlı yöneticiler, Evertonlu yetkililerle bir araya geldi. Siyah-Beyazlılar’ın geçen sezon devre arasında 22.5 milyon euro karşılığında İngiltere’nin yolunu tutan milli oyuncuyu devre arasında 6 aylık bedelsiz kiralamak istediği belirtildi.

SOL AÇIĞI FORVET YAPTI

Everton yönetiminin bedelsiz teklife sıcak bakmamasına rağmen, menajer Marco Silva’nın gözünden düşen oyuncunun maaşından kurtulmak ve yaz transfer döneminde başka bir takıma daha iyi bir fiyata satabilmek için transfere onay verebileceği iddia edildi. Haberde ligde son oynanan Leicester City maçında sol açık Richarlison’u forvete çekerek Cenk’e şans vermemesi, Silva’nın Cenk’i kafasında sildiği anlamını taşıdığı yorumlarına yer verildi.

CENK DE İSTİYOR

Premier Lig’e uyum gösteremeyen ve Beşiktaş’taki formunun çok uzağında bir görüntü çizen milli yıldızın, Fenerbahçe’ye kiralanan Islam Slimanı gibi eski formuna kavuşabileceği de aktarıldı. Öte yandan milli takım kampında bulunan 27 yaşındaki golcünün, Türkiye’de sadece Beşiktaş’ın formasını giyeceğini ifade ettiği ve Siyah-Beyazlılar’a da geri dönmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaşlı birçok oyuncunun da Cenk’in geri dönmesini istediği bildirildi.

Güneş

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 03:24
  1. Beşiktaş
  2. Cenk Tosun
  3. Everton
  4. Everton F.C
  5. Premier Lig
  6. İngiltere

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