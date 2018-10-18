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Cengiz'den Fatih Terim açıklaması: Bizde kağıtlar boştur...

Galatasaray Başkanı Cengiz, teknik direktör Terim'in sözleşmesinin uzatılması ile ilgili konuştu

18 Ekim 2018 Perşembe 21:47
Cengiz'den Fatih Terim açıklaması: Bizde kağıtlar boştur...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Riva arazisinde hayata geçirilecek "Düşler Vadisi Riva" projesinin tanıtımında Fatih Terim ile yenilenen sözleşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Cengiz, öncelikle Riva'dan beklenen gelirleri ve yapılacak yatırımları anlattı.

Ardından, Galatasaray'da bir sistem oturtmaya çalıştıklarını ifade eden Mustafa Cengiz, bunun zamanla ve taraftarlarla beraber olabileceğine işaret etti.

"BURDA İMZALAR KALPLERE ATILMIŞTIR"

Son olarak Fatih Terim ile 2021 yılına dek sözleşme imzalayan Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray'da imzaların kalbe atıldığını vurgularken, "Bizde imzalar kalbe atılmıştır. Kağıtlar boştur. Biz her zaman beraberiz." açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 21:47
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