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Cengiz Ünder'den taraftarlara eleştiri! '2-1'den sonra stat sustu...'

Cengiz Ünder, A Milli Takımımızın hazırlık karşılaşmasında Rusya'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuştu.

08 Eylül 2018 Cumartesi 01:10
Cengiz Ünder'den taraftarlara eleştiri! '2-1'den sonra stat sustu...'

Türkiye A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Cengiz Ünder, Rusya'ya 2-1 mağlup olunan maçın ardından taraftarları eleştirdi.

Trabzon'da oynanan maçın ardından açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, şu sözleri kullandı;

''BİZE GÖRE DAHA AGRESİFLERDİ''

Çok çalıştık, rakibi her gün analiz ettik ama istediğimiz oyunu bir türlü gerçekleştiremedik. İlk yarı özellikle çok çekildik. Pozisyon hatalar da yaptık. İkinci yarı iyi oynadık. Bir türlü pozisyonları sonuçlandıramadık. Önümüzde önemli bir maç var. O maçı kazanmak için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Rusya çok agresif bir takım. Dünya Kupası'nda iyi performans sergiledik. Büyük takımları yendiler. Bize göre daha agresif oynadılar.

''ONLARIN DESTEĞİ OLSAYDI...''

Kötü oynadığımızı düşünmüyorum, kazanabilirdik. 2-1'den sonra statta sessizlik oldu. Daha fazla destek vermelerini beklerdik. Bu, bizi etkiledi. Neden böyle oldu anlamadım. Onların desteği olsaydı daha çok saldırabilirdik.

(Sporx)

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 01:10
  1. Trabzon
  2. Cengiz Ünder
  3. A Milli Futbol takımı
  4. Türkiye
  5. Rusya

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