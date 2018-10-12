Cengiz Ünder'den maç sonu yorumu: Eksik olan şey sadece...
Cengiz Ünder, Bosna Hersek ile 0-0 sona eren hazırlık maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.12 Ekim 2018 Cuma 03:04
Cengiz Ünder, Bosna Hersek maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.
A Milli Takımımızın, Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Cengiz Ünder kısa bir değerlendirme yaptı.
Genç oyuncumuz, Bosna Hersek karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Cengiz Ünder, tek eksiğin gol olduğunu söylerken ''Dzeko ile beraberiz aynı takımda, bugün rakiptik. İyi mücadele ettik, çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Bosna Uluslar Ligi'nde 2 maçını da kazanmış, güçlü bir rakip. Bugün gol atamadık sadece. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık'' ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ