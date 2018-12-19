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Cengiz Ünder Alman devine gitmek üzere!

Roma'daki gururumuz Cengiz Ünder'e Avrupa'dan teklif yağıyor. Bayern Münih, Arsenal ve Tottenham'ın talip olduğu Cengiz için Alman kulübünün bir adım önde olduğu öğrenildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:58
Cengiz Ünder Alman devine gitmek üzere!

Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Cengiz Ünder'in transferinde, Almanyanın dev kulüplerinde Bayern Münih'in Ünder için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Bayern bir adım önde

Bayern Münih, Premier Lig ekipleri Arsenal ve Tottenham Hotspur'un da ilgilendiği açıkladığı AS Roma ve Türkiye Milli Takımı oyuncusu Cengiz Ünder'e imza attırma yarışında adım önde olduğu öne sürüldü.

ESPN'in futbolcuya yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, Bayern Münih, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Hollandalı futbolcu Arjen Robben'ın yerine transfer etmeyi düşündüğü 21 yaşındaki futbolcu için vites arttırdı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:58
  1. Cengiz Ünder
  2. Roma
  3. Bayern Münih

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