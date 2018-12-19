Cengiz Ünder Alman devine gitmek üzere!

Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Cengiz Ünder'in transferinde, Almanyanın dev kulüplerinde Bayern Münih'in Ünder için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Bayern bir adım önde

Bayern Münih, Premier Lig ekipleri Arsenal ve Tottenham Hotspur'un da ilgilendiği açıkladığı AS Roma ve Türkiye Milli Takımı oyuncusu Cengiz Ünder'e imza attırma yarışında adım önde olduğu öne sürüldü.

ESPN'in futbolcuya yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, Bayern Münih, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Hollandalı futbolcu Arjen Robben'ın yerine transfer etmeyi düşündüğü 21 yaşındaki futbolcu için vites arttırdı.