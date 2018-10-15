Cengiz için 60 milyon euro!

La Gazzetta Dello Sport ve Correre Dello Sport'un haberlerine göre, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bayern Münih'in Cengiz Ünder'i transfer etmeye en yakın kulüp olduğunu söyledi.

Hak ettiği bonservis bedelinin ödenmesi durumunda Roma adına kazançlı bir transfer olacağının vurgulandığı haberde, genç oyuncu için Roma'nın 50-60 milyon euro talep ettiği yazıldı.

Cengiz Ünder için ocak ayında gelecek tekliflerin kabul edilmesinin zor olduğu belirtilirken, yaz transfer döneminde milli oyuncunun bir başka ülkeye gidebileceği bildirildi.



2017-2018 sezonun başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, Roma ile çıktığı 40 maçta 10 gol atıp 6 asistle oynadı.



Genç oyuncu, teknik direktör Di Francesco'nun vazgeçilmezleri arasına girerken taraftarların da sevgilisi haline geldi.