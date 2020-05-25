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Aktüel

Cengiz Holding’ten Hırvatistan’da 400 milyon euroluk dev proje

Cengiz Holding, Hırvatistan’da 400 milyon Euro’yla kazandığı demiryolu projesine bugün başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:53:30 -
Cengiz Holding’ten Hırvatistan’da 400 milyon euroluk dev proje

Cengiz Holding, Hırvatistan’da 400 milyon Euro’yla kazandığı demiryolu projesine bugün başlıyor. Proje ülkenin en büyük projeleri arasında yer alıyor.


Korona virüs salgını yüzünden bir süre ertelenen projeye başlama kararı alındı. Demiryolu projesi ülkenin stratejik olarak en önemli projesi olacak.


Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırına uzanan demiryolu projesi geçtiğimiz Temmuz ayında ihaleye çıkmış 10 firma teklif vermişti. Projeye, Türkiye’den Slovenya’dan, İspanya’dan, Çin’den, Avusturya’da önemli şirketler teklif vermiş ama ihaleyi kazanan Cengiz Holding olmuştu.


Kasım 2023’te bitirilmesi planlanan projede 42.6 kilometre uzunluğunda çift hatlı demiryolu işi kapsamında, altyapı, üst yapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon işleri yapılacak. Proje kapsamında 9 tren istasyonu inşa edilirken en uzunu 635 metre olan 16 köprü ve viyadük de yapılacak. Projede ayrıca 25 kilometrelik ses koruma duvarı inşa edilecek. Projedeki en zorlu bölüm ise Drava nehri üzerinde 338 metrelik çelik köprü olacak. Stratejik anlamda ülkenin önemli olan çalışmanın yüzde 85’lik finansmanını Avrupa Birliği karşılayacak.

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