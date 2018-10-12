Cengiz: CAS'a gidiyoruz!

Galatasaray için dün önemli bir gündü. Başkan Mustafa Cengiz, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve kurullarıyla Cenevre’de bir görüşme gerçekleştirdi. 1 saat süren toplantı sonrası çıkışta konuşan Cengiz “UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu ile toplantı gerçekleştirdik. Hem Başkan’a, hem de kurullara tekrar tekrar kendimizi anlattık. Onlar da bize Türk futbolu ve Galatasaray için olumlu ifadeler kullandı. Ayrıca mali durumun iyileşmesinden dolayı da teşekkürlerini iletti” dedi.

Akşam başka sözler

Fakat Cengiz İstanbul’a ayak bastığında camiayı ürküten açıklamalar yaptı. “Raporlarımız müspet karşılandı ama tersi bir karar çıkması durumunda ağır cezalarla karşılaşabiliriz” diyen Başkan’ın, “CAS’a başvuracağız” sözleri ise gündeme bomba gibi düştü. Cengiz her ne kadar, “Verilen bir karar yok fakat Finansal Fair Play anlaşmasını yeniden inceleme kararını yersiz buluyoruz, vakit kaybı” dese de kulübe ağır bir cezanın yolda olduğu yorumları yapıldı. Pazartesi CAS’a yapılacak başvurunun süreci uzatmak için bir hamle olduğu tahmin ediliyor.