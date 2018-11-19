Çene uyuşmasının sebepleri

En ufak bir kan damarının tıkanması geniş bir alanda etki yapabilir. Bu durumda hastanın yüzünde özellikle çenesinde aniden uyuşma hissedebilir.

Çene eklemi, alt çeneyi kafatasına bağlayan eklemdir. Üst çenenin sabit kalmasını ve alt çenenin hareket etmesini sağlar.



Bu eklemdeki herhangi bir hasar çene eklemi hasarına neden olur. Bu nedenle çene kasında yaşanan spazmlar sonucu çenede uyuşmalar meydana gelir.

Uyuşma sonucu boyun ağrısı, diş ağrısı, ağzı açmada zorlanma görülür.

Çene eklemi işlev bozukluğu yaygın olarak üç durum altında incelenir.

Bunlar diş sıkması, diş kapanış bozukluğu, vücut duruşu düzgün olmayan görülen eklem kasılmasıdır.

Çene Kanseri:

Kanserli hücreler üst veya alt çenede oluşmaya başlayarak bütün vücuda yayılabilir. Çene uyuşmasının yanı sıra çene ağrıları çene kanserinin belirtileridir.

Sigara içen ve sakız çiğneyen kişilerde görülme ihtimali daha yüksektir.

Tetanoz:

Bakteriyel bir enfeksiyon olan tetanoz sonucu çene kaslarında acı verici spazmlar oluşur.

Bu spazmlar çene uyuşmasına sebep olabilir. Çene uyuşmasından sonraki evre ise çene kitlenmesidir.

Kalp Krizi:

Aniden ortaya çıkan şiddetli bir çene ağrısının arkasından uyuşma kendini belli eder. Genellikle çenenin sol kısmında hissedilir. Kalbin kriz belirtileri olarak sinyal gönderdiği yerler sol kol ve çenedir.

Çene Çıkması veya Kırılması:

Çene doğrultusunun aniden değişmesi ve çeneyi hareket ettirmede yaşanan zorlanma sonucu uyuşmalar meydana gelir.

Uyuşma sonucu çene doğrultusunu tamamen kaybeder.

Tedavisi

Çene uyuşması tedavisine başlanmadan önce, uyuşmanın ne sebepten kaynaklandığının bilinmesi gerekir.

İlk olarak kişi sosyal hayatta birkaç noktaya dikkat ederek anlık yaşadığı çene uyuşmasını önleyebilir.

Mesela kişinin geniş esnemek, uzun süre sakız çiğnemek, dişleri sıkmak ve gıcırdatmak gibi alışkanlıkları varsa bırakması gerekir.

Diğer aşamada ağrı kesiciler kullanılarak çenede oluşan uyuşmalar önlenebilir.

Son olarak cerrahi müdahale vardır.

Diğer bütün tedavi yöntemleri denendiği halde sonuç alınamazsa, çenedeki kemik, kıkırdak ve yumuşak dokular zarar görmüşse ameliyat gerekebilir.

Çene altı şişlik

Çene altında şişlik (beze), genellikle lenf bezlerinin büyümesinden kaynaklanır. Kist oluşumu da söz konusu olabilir.

Lenf Bezi Şişmesi

Çene altında iki adet büyük lenf bezi bulunur. Lenf bezleri, zararlı etkenlerle karşılaşınca daha fazla çalışan bağışıklık sistemi elemanlarıdır. Yüz çevresindeki, ağız veya vücuttaki herhangi bir iltihap bu lenf düğümlerinin büyümesine sebep olursa çene altında şişlik görülebilir. Genellikle hassas ve ağrılı olur.

Diş eti iltihabı,

Boğaz iltihabı,

Sinüzit,

Üst solunum yolu iltihapları çene altındaki lenf bezlerinin büyümesine sebep olabilir

Grip de şişlik yapabilir.

Çene altında bulunan tükürük bezleri iltihap kaparsa çene altında şişlik oluşabilir. Genellikle ağrılıdır.

Alt dişlerde ortaya çıkan diş apseleri çene altında şişlik oluşmasına yol açabilir. Kırık, çürük ve tedavi görmemiş dişler; diş eti hastalıkları diş apsesine yol açabilir.

Yüz kemiklerindeki kırıklar, çene kırığı, baş yaralanmaları, kistler de şişlik yapabilir.