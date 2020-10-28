  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cenaze yolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Cenaze yolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:36:37 -
Cenaze yolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Aytaç idaresindeki 44 LA 697 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolunun Kelmahmut köyü kavşağında cenaze törenine giden İbrahim Aydın'ın kullandığı 23 EV 278 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile Aydın'ın kullandığı araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Aydın ile yanındaki bir kişi itfaiye ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan İbrahim Aydın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazada ölen Aydın'ın bir yakınlarının cenaze törenine katılmak için yola çıktığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti'de 2 numaralı isim cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Siyaset

İYİ Parti'de 2 numaralı isim cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olacağını açıkladı. ..
Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı
Siyaset

Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!
Gündem

Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!

İslam ve Müslüman düşmanı Emanuel Macron’un skandal karikatür olaylarından sonra bir tepki de Misvak dergisinden geldi. Misvak dergisi, her ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay