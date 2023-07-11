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Gündem Cenaze namazında kavga
Gündem

Cenaze namazında kavga

Yeniakit Publisher
2023-07-11 16:22:00 -
Cenaze namazında kavga

Zonguldak'ta Ercan Ayaz isimli kişinin cenaze töreninde akrabalar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tekme ve tokatlar havada uçuştu.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Uzunmehmet camiinde meydana geldi.

İddiaya göre Ercan Ayaz isimli kişi için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni öncesinde merhum Ayaz'ın akrabaları arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tekme ve tokatlar havada uçuştu.

O sırada başka bir cenazeye katılım sağlayan AK Parti eski Milletvekili Özcan Ulupınar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

Cami görevlilerinin de araya girmesiyle kavga ayrıldı. Olayların daha da büyümemesi için polis ekipleri çağrıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis ekipleri biber gazlarıyla cenaze töreni tamamlanana kadar cami avlusunda bekledi.

Cenaze töreni tamamlanmasıyla kavgaya karışan şahıslar olay yerinden ayrıldı.

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