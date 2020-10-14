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Gündem Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı
Gündem

Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı

Darbe imasında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım hakkında şoke eden bir bilgiyi paylaşan gazeteci Cem Küçük, Yıldırım'ın kardeşinin FETÖ'den ceza aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 01:36:00 -

Katıldığı televizyon programında Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın darbeyi ima eden Twitter paylaşımları hakkında açıklamalarda bulunan gazeteci Cem Küçük, "Anayasa Mahkemesinin bir üyesi olarak kalkıcaksınız bal gibi ışık yandığında Talat Aydemir'den beri darbe anlamına gelmektedir. Darbe olursa İçişleri Bakanlığı önleyecek, Ben darbeler tarihine özellikle 1960 darbesine çok çalıştım, AK Parti'de soğuk kanlı davranan ismiler bile tweet atıyor. Bu saatten sonra Engin Yıldırım o koltukta oturamaz. Attığın tweet'in arkasında dur. Burada ilk defa bir şey söyleyeceğim. Engin Yıldırım'ın kardeşi Deniz Yıldırım FETÖ üyeliğinden yargılanmış biridir. Bank Asya'ya 41 bin lira attığı için ceza almıştır. Suç şahsidir ancak, devlette memur olacak kişilerin güvenlik kaydına bakılmaması gerekçesini Engin Yıldırım bunun için mi aldı. Kardeşinin ceza aldığını herkes biliyor. Kardeşini kurtarmak için mi bunu yapıyorsun." diyerek şoke eden bilgiyi herkesle paylaştı.

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