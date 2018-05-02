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Celta Vigo'da Emre Mor krizi! Türkiye'ye mi geliyor

Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor, bir kez daha kadro dışı bırakıldı. Akıllarda Türkiye'ye gelebilir mi sorusu oluştu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:50
Celta Vigo'da Emre Mor krizi! Türkiye'ye mi geliyor

Celta Vigo'da top koşturan Emre Mor, geçtiğimiz ay teknik direktör Juan Carlos Unzue tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Disiplinsiz davranışları ve antrenmanlara geç gelmesi nedeniyle Unzue tarafından cezaya çaprıtılan milli futbolcu,aynı sebepten bir kez daha kadro dışı kaldı.

KULÜP SAKATLIK DEDİ İSPANYOL BASINI KADRO DIŞI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada oyuncunun sol ayak bileğini burktuğu ve bu yüzden kadroya alınmadığı belirtilse de İspanyol basını farklı bir nedenin üzerinde duruyor. Ülkede yayın yapan Radio Galega'nın paylaştığı habere göre milli oyuncu, antrenman sırasında bir arkadaşından bilet aldı ve bu durum Unzue'yi çok kızdırdı. İspanyol teknik adamın bunun üzerine Emre'yi antrenmandan kovduğu öne sürüldü.

TAKIMLA ÇALIŞMADI

Emre, takımının bugünkü antrenmanında da yer almazken hafta sonu Deportivo La Coruna'yla oynanacak karşılaşmanın kadrosuna da alınmadı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz ay aldığı kadro dışı bırakılma cezasının ardından takım arkadaşları ve taraftarlardan özür dilemişti.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:50
  1. emre mor
  2. Celta Vigo

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